Психолог заявил, что родительские ссоры не всегда травмируют ребенка

Психолог Татьяна Голдман рассказала, что семейные конфликты не всегда становятся травмирующим опытом для ребёнка.

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В беседе с газетой «Известия» она отметила, что решающим фактором является не сам факт ссоры, а поведение родителей во время разногласий и их способность восстановить отношения после конфликта.

По словам психолога, подростки чаще отделяют проблемы родителей от себя, но постоянная напряжённость дома может снижать доверие и эмоциональную стабильность.

Голдман подчеркнула, что после ссоры ребёнку важно вернуть ощущение безопасности и объяснить: взрослые иногда спорят, но он не виноват в происходящем.

Ранее психотерапевт Александр Колмановский в беседе с НСН выразил мнение, что VR-релаксация может временно облегчить состояние человека, но не заменяет полноценную психотерапию.