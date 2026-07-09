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Психолог Голдман: родительские ссоры не всегда травмируют ребёнка

RT на русском

Психолог Татьяна Голдман рассказала, что семейные конфликты не всегда становятся травмирующим опытом для ребёнка.

Психолог заявил, что родительские ссоры не всегда травмируют ребенка
© Unsplash

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что решающим фактором является не сам факт ссоры, а поведение родителей во время разногласий и их способность восстановить отношения после конфликта.

По словам психолога, подростки чаще отделяют проблемы родителей от себя, но постоянная напряжённость дома может снижать доверие и эмоциональную стабильность.

Голдман подчеркнула, что после ссоры ребёнку важно вернуть ощущение безопасности и объяснить: взрослые иногда спорят, но он не виноват в происходящем.

Ранее психотерапевт Александр Колмановский в беседе с НСН выразил мнение, что VR-релаксация может временно облегчить состояние человека, но не заменяет полноценную психотерапию.