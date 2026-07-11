Что делать, если ребенок заперся в машине

Ежегодно в России фиксируется около 30 случаев гибели детей в запертых автомобилях, а в жаркую погоду смертельная опасность возникает уже через 10–15 минут. В Тульской области спасатели уже сталкивались с такой ситуацией: в 2023 году они деблокировали машину с 10-месячным ребёнком. Как действовать, если форс-мажор случился с вами — в инструкции МЧС, которую редакция ТСН24 запросила у Главного управления МЧС по региону.

Каждый родитель знает правило: никогда не оставлять ребёнка одного в машине. Однако жизнь полна случайностей — дверь может захлопнуться от ветра, ключи остаться внутри, а охранная система дать сбой. И вот малыш уже заперт в салоне. В такой ситуации дорога каждая секунда, но действовать нужно не только быстро, но и разумно.

Специалисты Главного управления МЧС России по Тульской области дали чёткий алгоритм: немедленно звоните в экстренные службы по номеру 112. Диспетчеру необходимо сообщить конкретный адрес, марку и цвет автомобиля, возраст ребёнка и его состояние. Чем точнее информация, тем быстрее прибудет помощь. Пока спасатели едут, важно сохранять спокойствие — ребёнок, видя испуг взрослого, может испугаться ещё сильнее. Также можно попросить помощи у прохожих: возможно, у кого-то рядом есть ключ от такой же модели.

Тульская служба новостей напоминает: в 2023 году в Тульской области произошёл похожий случай. На парковке у торгового центра мать ненадолго отошла от автомобиля, и машина автоматически заблокировалась с 10-месячным малышом внутри. К счастью, спасатели прибыли вовремя и деблокировали машину, ребёнок не пострадал.

Лучший способ — вообще не допускать такой ситуации. Эксперты советуют в жаркую погоду оставлять окно приоткрытым на 2–3 см. Если беда всё же случилась, не пытайтесь разбить стекло рядом с ребёнком — это может его поранить. Попробуйте открыть багажник: в некоторых моделях есть аварийный тросик изнутри. Но главное — сразу звонить спасателям. Нахождение малолетних детей без присмотра взрослых всегда опасно, и единая рекомендация МЧС — не оставлять детей одних, ведь это зачастую становится причиной большой беды.