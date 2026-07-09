Подолог предупредил о риске инфекций и травм при маникюре у детей

Маникюр с удалением кутикулы может привести у детей и подростков к микротравмам, проникновению инфекции и поражению ногтевой пластины, поэтому такие процедуры лучше не проводить. Об этом сообщила 360.ru подолог, остеопат и мануальный терапевт Татьяна Красюк.

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«Мы физически отрываем эту физиологическую защиту. Кутикула и птеригий плотно прирастают к ногтю. Сразу за кутикулой находится ростковая зона, и микротравмы там могут быть воротами для инфекции. Это не обязательно воспалительный процесс, может быть и вирус», — сказал она.

Эксперт отметила, что у детей и подростков ткани еще не полностью сформированы, поэтому риск негативных последствий выше. Вместо маникюра она рекомендовала ограничиться аккуратной стрижкой и подпиливанием ногтей мягкой пилкой, а также удалением заусенцев при необходимости.

Ранее ТАСС сообщал, что Росстандарт утвердил ГОСТ на парикмахерские услуги для детей, который вступит в силу с 1 декабря 2026 года. Согласно стандарту, детский маникюр и педикюр должны выполняться без режущих процедур.