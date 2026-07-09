Ветеринары ответили, сколько воды должны пить домашние животные в жару

Ветеринары Можгинского района рассказали, сколько воды пьют домашние животные в жару. Об этом сообщает Можгинская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных.

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Летом у собак и кошек потребность в воде значительно возрастает. В результате даже небольшое обезвоживание может привести к ухудшению самочувствия, а в тяжелых случаях — стать опасным для жизни.

Обычно собаки потребляют примерно 50–70 мл на 1 кг массы тела в сутки. При жаркой погоде, активных прогулках или физических нагрузках их потребность в воде может увеличиваться до 80–100 мл/кг.

Ежедневно кошки пьют около 40–60 мл на 1 кг массы тела в сутки. Если питомец ест только сухой корм, то воды ему потребуется больше.

Если домашний любимец стал вялым, начал часто или тяжело дышать, отказывается от еды, десны стали сухими, а слюна гуще, кожа начала медленно расправляться после легкого оттягивания на холке, то это могут быть признаки обезвоживания или перегрева. В таком случае его нужно как можно быстрее показать ветеринарному врачу.