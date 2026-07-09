Зачем первоклассникам нужны дополнительные каникулы

Министерство просвещения Российской Федерации направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса и графику школьных каникул на следующий учебный год. Среди прочих предусмотрены дополнительные каникулы для первоклассников, которые рекомендуется провести зимой. Когда наступят добавочные дни каникул для учеников первых классов, для чего это нужно и почему рекомендация затронула не всю начальную школу — в материале «Вечерней Москвы».

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Когда проводят дополнительные каникулы

Рекомендации по графику школьных каникул от Минпросвещения направлены на образовательные учреждения, которые организуют учебный процесс по четвертям. Осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября, зимние — с 31 декабря по 10 января, весенние — с 27 марта по 4 апреля.

Летние каникулы начнутся 27 мая и завершатся 31 августа 2027 года. Для первоклассников также предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Этот период выпадает на третью учебную четверть, которая по сравнению с остальными периодами является самой длинной.

Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул должна составлять не менее девяти дней — это позволит школьникам полноценно восстановить силы и сохранить высокую учебную активность в течение года. Школы могут пользоваться федеральным календарным учебным графиком или разработать собственный на его основе. Расписание занятий возможно скорректировать с учетом региональных особенностей и этнокультурных традиций.

Для чего первоклассникам нужна еще неделя отдыха

Глава Национального родительского комитета, лидер волонтерского сообщества детской безопасности «Заступник» Ирина Волынец в беседе с «Вечерней Москвой» напомнила, что в образовательных учреждениях России есть разные учебные графики, например, по триместрам, когда дети учатся пять недель, а затем уходят на недельные каникулы.

У ребенка, который пошел в первый класс и только начал учиться в школе, есть большая нагрузка. Дополнительная неделя каникул позволяет и детям, и их родителям отдохнуть, — рассказала эксперт.

Неделю отдыха можно считать разгрузкой учебной программы, если выделяется дополнительная неделя, а не дни отдыха переносятся с одних дат на другие. По мнению собеседницы «ВМ», добавочные дни каникул для первоклассников могут пойти во благо.

Дополнительные каникулы вводятся только для учеников первых классов, потому что уже к концу первого учебного года дети адаптируются к школе. Они становятся способны выдерживать большую учебную нагрузку, — отметила Волынец.

Эксперт добавила, что решение о дополнительной неделе каникул было принято по многочисленным обращениям родителей.

Российским первоклассникам с 1 сентября 2026 года больше не будут задавать домашние задания. Как это решение может повлиять на качество обучения детей и может ли отмена «домашки» затронуть другие классы начальной школы, выясняла «Вечерняя Москва».