Кабмин внесет в ГД законопроект об организации детского отдыха

Правительство РФ может в сентябре внести законопроект об организации отдыха и оздоровления детей. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Ждем от правительства в сентябре уже появления законопроекта об организации отдыха и оздоровления детей. Для нас это принципиально, чрезвычайно важно", - сказала Останина на пресс-конференции в Москве.

При этом она также отметила, что организацию отдыха и оздоровления детей необходимо финансировать и координировать на федеральном уровне.

"До тех пор, пока мы эти полномочия не передадим на федеральный уровень, чтобы софинансирование было, ответственность тоже, проблема эта не решится", - подчеркнула депутат.

Она напомнила, что за последние три года на строительство модульных детских лагерей было выделено 11 млрд рублей, однако, по ее мнению, этих мер недостаточно.