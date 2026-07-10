Останина предложила «учить создавать семью» с детского сада

Глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) предложила ввести уроки семьеведения в детском саду.

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«Воспитание должно быть еще с детского сада. Мы уже вместе с Министерством просвещения обсуждали этот вопрос и говорили о том, что уже начальное семейное воспитание должно быть в детском саду. Этому учат игрушки, книжки, сказки детские», — цитирует «Говорит Москва» слова Останиной.

Она также напомнила, что с пятого класса дети в школах изучают предмет «Семьеведение» в обязательном порядке.