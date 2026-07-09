Собянин и Кравцов рассказали о рекордных результатах ЕГЭ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин провел рабочую встречу с Министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым. Основной темой стало обсуждение государственной итоговой аттестации в столице. В 2026 году выпускники московских школ показали ряд выдающихся результатов.

«Москва уверенно задает высокую планку образовательных результатов. По итогам ЕГЭ 2026 года столица возглавляет список регионов-лидеров. Благодарю Мэра Москвы и всю команду Правительства столицы за слаженную работу по развитию сферы образования. Такие результаты достигаются при системной поддержке педагогов и внимании к углубленному изучению предметов. Отмечу также успешное выступление московских школьников на олимпиадах: в прошлом году они составили значительную часть призеров Всероссийской олимпиады школьников и внесли весомый вклад в копилку сборной России на международных соревнованиях», — отметил Сергей Кравцов.

По словам Сергея Собянина, для Москвы отличные результаты ЕГЭ-2026 станут стимулом для дальнейшей работы по повышению качества образования. На повестке дня — масштабное обновление инфраструктуры по программе «Моя школа», в рамках которой в учебных заведениях создается современная образовательная среда, туда поступают тысячи единиц нового оборудования. Кроме того, город строит десятки школ и колледжей.

«При этом московское образование не замыкается в самом себе. Мы готовы делиться нашими разработками со всей страной и уже делаем это», — подчеркнул Мэр Москвы.

В общей сложности единый государственный экзамен (ЕГЭ) в столице сдали более 93 тысяч человек, в том числе свыше 72 тысяч выпускников 2026-го.

По сравнению с прошлым учебным годом в два раза выросло количество стобалльников (3175 выпускников) и 200-балльников (341 человек). А число выпускников, набравших 300 баллов, увеличилось более чем в восемь раз — до 34. Впервые за 25-летнюю историю проведения ЕГЭ Екатерина Малкова, выпускница школы № 1409, набрала 500 баллов по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.

Кроме того, высший балл за четыре предмета на ЕГЭ получили пять москвичей (в прошлом году такого успеха добилась только одна выпускница). Это Вера Захарова из школы № 1583 имени К.А. Керимова, Дарья Ефимова из школы № 58, Маргарита Саломасова из школы № 1573 и выпускники предуниверсария Московского авиационного института Григорий Славнов и Александр Горбунов.

В целом доля высокобалльных результатов (220 баллов и более по сумме трех лучших результатов) в городе выросла с 38,7 процента в 2025 году до 47 процентов в 2026-м.

Наиболее популярным предметом по выбору для написания ЕГЭ-2026 стала профильная математика. Доля выбравших ее выпускников увеличилась с 54 до 59 процентов, средний балл вырос на 4,9 балла и составил 73,5 балла. Доля сдававших физику выросла с 14 до 18 процентов, средний балл по этому предмету вырос на 6,6 балла и составил 76,4 балла.

Не смогли преодолеть минимальный порог по обязательным предметам — русскому языку и базовой математике — лишь 0,64 процента сдававших экзамен (в 2025 году — 0,74 процента).

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Подготовка к экзаменам

Высокие результаты юных москвичей были достигнуты благодаря систематической работе по повышению качества школьного образования, прежде всего математического и естественно-научного цикла (вертикали и предпрофессиональная подготовка в старших классах).

Дополнительные возможности для самостоятельной подготовки предоставляет и «Московская электронная школа» («МЭШ»). На стартовой странице библиотеки «МЭШ» в подборке «Подготовка к ЕГЭ-2026» были доступны около 440 видеоразборов. Кроме того, в сервисе «Экзамены» в электронном дневнике «МЭШ» собраны видеоразборы заданий, тесты с автоматической проверкой, инструкции по заполнению бланков, видеоролики с рекомендациями по распределению времени на экзамене, а также советы психологов по управлению стрессом и развитию памяти. Для помощи школьникам, которые сдают математику и информатику, заработал сервис «Репетитор AI».

В марте 2026 года на платформе «МЭШ» стали доступны онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ. В их программу вошло более 320 видеоматериалов. В отдельном блоке собраны рекомендации учителей и методистов о том, как работать с каждым заданием, а также разборы заданий прошлых лет.

В сервисе «Портфолио учащегося» выпускникам доступны рекомендации по выбору вуза и специальности в зависимости от выбранных для сдачи предметов или результатов ЕГЭ.

Школьники и их родители также могли посетить лекции опытных психологов, которые рассказали, как справляться со стрессом перед экзаменами и эффективно распределить свое время.

На официальном сайте Регионального центра обработки информации города Москвы rcoi.mcko.ru опубликовали актуальную информацию и документы для участников экзаменов и организаторов. Вопросы, связанные с проведением государственной итоговой аттестации в столице, можно было задать по телефону информационно-консультационного центра: +7 499 653⁠-94⁠-50.

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Для проведения ЕГЭ открыли 573 пункта приема экзаменов (ППЭ), созданных на базе образовательных организаций во всех районах Москвы. Кроме того, девять ППЭ организовали для учащихся, находящихся на лечении в московских больницах. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, которые не могли принять участие в ЕГЭ в образовательных или медицинских организациях, сдавали экзамен на дому.

Все ППЭ оборудовали системами видеонаблюдения. К контролю проведения экзаменов привлекли более трех тысяч общественных наблюдателей: родителей выпускников, представителей общественных организаций, а также студентов вузов.

ИТ-инфраструктура для проведения ЕГЭ — от рабочего места участника до обработки бланков — была построена на российском сертифицированном программном обеспечении. Это стало дополнительной гарантией безопасности, прозрачности и удобства проведения экзаменов для выпускников и учителей.

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