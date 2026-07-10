Разработаны рекомендации по использованию гаджетов детьми

Ведомство выступило с идеей ограничить время, которое несовершеннолетние проводят со смартфонами, ноутбуками и другими устройствами.

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В письме ведомства говорится, что для детей до 2–3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, в том числе подвижными играми, творчеством и общением в семье.

Для них время, проведенное с устройством, не должно превышать 20 минут в день, для детей 3–7 лет — одного часа в день, для детей 7–11 лет — полутора часов, а для подростков 11–16 лет — двух часов в день, передаёт РИА Новости.

Из документа следует, что важно чередовать экранное время с физической активностью, контролировать осанку, а также зрительную и слуховую нагрузку на ребенка.