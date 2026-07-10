Названы самые распространенные детские травмы летом

В летний период количество обращений к детским травматологам традиционно возрастает. Во время каникул дети больше времени проводят на улице, катаются на велосипедах и самокатах, поэтому риск получения травм значительно увеличивается, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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«Каждое лето мы наблюдаем рост числа детей с травмами, полученными во время активного отдыха. Наиболее часто они происходят на самокатах, велосипедах, качелях, турниках. Среди наиболее распространенных повреждений – чрезмыщелковые переломы, травмы верхних и нижних конечностей, а также травмы головы», – цитирует пресс-служба главного внештатного детского травматолога-ортопеда министерства здравоохранения Московской области Александра Григорьева.

Как отмечается, даже обычное на первый взгляд падение может привести к серьезной травме. Поэтому родителям важно не оставлять детей без присмотра, а при катании обязательно использовать шлем и защитную экипировку. Если травма все же произошла, врачи рекомендуют не паниковать, оценить состояние ребенка и при необходимости обратиться в ближайший травмпункт или вызвать скорую помощь.

«После травмы советую не кормить ребeнка, не успокаивать его конфеткой или чем-то подобным. Нередко травмированному необходимо зашить рану, естественно под наркозом, но, чтобы сделать наркоз, необходима "голодная пауза" в течение пяти часов. Самое эффективное средство профилактики детского травматизма остается неизменным – внимание и контроль со стороны взрослых», – подчеркивает Григорьев.

Специалист напоминает, что к самостоятельности нужно подводить плавно, ребенок должен постепенно учиться осознавать последствия своих действий, а этому могут научить только взрослые.