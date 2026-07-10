Как реагировать, если ребенок поднял руку на маму

Если ребенок поднял руку на маму, это не означает, что он ее не любит или растет несдержанным и жестоким человеком. Чаще всего — это сигнал, свидетельствующий об эмоциональной перегрузке, с которой юный мозг еще не научился справляться, сообщила в беседе с РИАМО психолог в подходе АСТ (терапия принятия и ответственности), член АКПН Александра Граждан.

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По ее словам, у детей префронтальная кора, отвечающая за контроль импульсов и управление поведением, еще не сформирована. Важно понимать, что физическая агрессия — это прежде всего сигнал, что ребенок не справляется. Это может быть усталость, перегрузка или тревога, которую он не может выразить словами, отметила специалист.

«Реакция взрослого имеет огромное значение. Когда мама кричит в ответ или, наоборот, замирает и никак не реагирует, оба этих варианта не помогают. Ребенку нужна спокойная, но твердая реакция. Например: «Я вижу, что ты злишься, но маму бить нельзя. Я рядом. Я готова тебе помочь», — привела пример Граждан.

Нейропсихолог «СМ-Клиника» для детей Анастасия Кузьмина до этого предупреждала, что некоторые изменения в поведении ребенка могут быть не просто возрастными особенностями, а признаками серьезных нарушений, требующих внимания специалистов.

Поводом для обращения к врачу могут стать регресс в развитии, когда ребенок вдруг перестает говорить, хотя уже говорил фразами, забывает привычные навыки, например, как самостоятельно одеваться или пользоваться ложкой.

Не менее серьезным симптомом эксперт назвала самоповреждающее поведение: если ребенок бьет себя по голове, кусает руки или иными способами причиняет себе боль.