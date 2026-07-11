Почему отцы перестают общаться с дочерьми-подростками

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов на шоу «Ваша Наташа» поделился, что больше месяца не общался со старшей дочерью Ангелиной. Спортсмен утверждает, что девочка не выполняет некие договоренности, а также не стремится общаться с младшими братьями и сестрами. При этом сама Ангелина до этого тоже жаловалась, что отец не поддерживает общение в переписке. На это футболист заявлял, что слишком загружен работой. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой, нормально ли для родителя прекращать общение с подростком и как выстроить контакт с ребенком в переходном возрасте.

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Кто виноват — родитель или ребенок

По ее словам, ответственность за отношения в семье всегда лежит на взрослом. Виноват отец, а не его 17-летняя дочь.

Прекращать общение с подростком категорически неверно. Родитель обязан искать подходы к детям и выстраивать диалог независимо от их поведения, — сказала она.

Эксперт отметила, что, перекладывая вину на девочку, отец сам демонстрирует уровень осознанности семнадцатилетнего подростка.

Он обиделся, что его требования не выполнили, эмоционально «отвернулся» от ребенка и перевел все стрелки на нее. Это классическое проявление незрелости. Дмитрий Тарасов стал биологическим отцом нескольких детей, но психологически так и не повзрослел для роли родителя, — считает Абравитова.

Почему поведение отца опасно

Специалист объяснила, что отказ взрослого от коммуникации в кризисный момент может нанести дочери глубокую травму. Если в сложный период жизни папа буквально бросает ребенка, у девушки формируется искаженное отношение:

к отцу как к человеку ненадежному, чье присутствие зависит исключительно от удобства;

мужчинам в целом — она усвоит модель, при которой близость обрывается при первом же серьезном конфликте;

будущему родительству — бессознательно или сознательно материнство будет восприниматься ею как обременительная проблема, ведь базового примера заботы и ответственности перед ней нет.

Кроме того, отсутствие внимания со стороны старшей сестры к младшим братьям и сестрам — это тоже прямой вопрос к родителям. Почему внутри семьи не построены связи, где царят хотя бы элементарное взаимодействие, общие интересы и любовь. Гармоничная атмосфера начинается именно с усилий взрослых, — заверила собеседница «ВМ».

Что происходит с дочерью на самом деле

По ее мнению, прежде чем ставить клеймо «сложного подростка», нужно разобраться в причинах протеста. Нежелание выполнять обещания или общаться может быть симптомом серьезных внутренних проблем у ребенка. К ним относятся:

острый личностный кризис, характерный для этого возраста;

переживание психологической травмы или скрытой драмы, о которой отец даже не подозревает;

полное отсутствие мотивации или депрессивное состояние;

банальная невозможность выполнить завышенные требования из-за усталости или непонимания задачи.

Жизнь никогда не бывает простой, и наличие детей требует от взрослого готовности нести за них ответственность до совершеннолетия и помогать им проходить через трудности, — сказала она.

Как действовать, если отношения с подростком не складываются

Психолог подчеркнула, что ситуация требует системной работы, которую должен инициировать взрослый:

Индивидуальная терапия для отца. Тарасову необходимо обратиться к психологу, чтобы проработать собственную незрелость, научиться справляться с обидами без манипуляций разрывом отношений и осознать свою стопроцентную ответственность за коммуникацию.

Работа с дочерью. Девочке также требуется поддержка специалиста. Подростковый психолог поможет ей пережить текущий кризис, найти внутреннюю опору и разобраться в причинах своего протеста.

Совместные сессии. Следующий обязательный этап — семейная психотерапия. Только вместе они смогут выстроить разрушенный мост, научиться слышать друг друга и восстановить доверие.

Диагностика причин. Вместо обвинений («она не делает») отцу стоит задать себе вопросы: почему у нее нулевая мотивация? что мешает выполнению обещаний? не является ли это криком о помощи?

Гармоничных отношений нельзя требовать — их можно только построить. И строить их в одностороннем порядке невозможно. Поскольку девочке сейчас 17 лет, ответственность за гармонизацию этих отношений полностью лежит на отце. Ему предстоит перестать вести себя как обиженный подросток и начать действовать как зрелый любящий родитель, — заключила Абравитова.

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