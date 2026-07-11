$76.6687.67

Выросли и не повзрослели: почему отцы перестают общаться с дочерьми-подростками

Вечерняя Москва

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов на шоу «Ваша Наташа» поделился, что больше месяца не общался со старшей дочерью Ангелиной. Спортсмен утверждает, что девочка не выполняет некие договоренности, а также не стремится общаться с младшими братьями и сестрами. При этом сама Ангелина до этого тоже жаловалась, что отец не поддерживает общение в переписке. На это футболист заявлял, что слишком загружен работой. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой, нормально ли для родителя прекращать общение с подростком и как выстроить контакт с ребенком в переходном возрасте.

Почему отцы перестают общаться с дочерьми-подростками
© Вечерняя Москва

Кто виноват — родитель или ребенок

По ее словам, ответственность за отношения в семье всегда лежит на взрослом. Виноват отец, а не его 17-летняя дочь.

Прекращать общение с подростком категорически неверно. Родитель обязан искать подходы к детям и выстраивать диалог независимо от их поведения, — сказала она.

Эксперт отметила, что, перекладывая вину на девочку, отец сам демонстрирует уровень осознанности семнадцатилетнего подростка.

Он обиделся, что его требования не выполнили, эмоционально «отвернулся» от ребенка и перевел все стрелки на нее. Это классическое проявление незрелости. Дмитрий Тарасов стал биологическим отцом нескольких детей, но психологически так и не повзрослел для роли родителя, — считает Абравитова.

Почему поведение отца опасно

Специалист объяснила, что отказ взрослого от коммуникации в кризисный момент может нанести дочери глубокую травму. Если в сложный период жизни папа буквально бросает ребенка, у девушки формируется искаженное отношение:

  • к отцу как к человеку ненадежному, чье присутствие зависит исключительно от удобства;
  • мужчинам в целом — она усвоит модель, при которой близость обрывается при первом же серьезном конфликте;
  • будущему родительству — бессознательно или сознательно материнство будет восприниматься ею как обременительная проблема, ведь базового примера заботы и ответственности перед ней нет.
Кроме того, отсутствие внимания со стороны старшей сестры к младшим братьям и сестрам — это тоже прямой вопрос к родителям. Почему внутри семьи не построены связи, где царят хотя бы элементарное взаимодействие, общие интересы и любовь. Гармоничная атмосфера начинается именно с усилий взрослых, — заверила собеседница «ВМ».

Что происходит с дочерью на самом деле

По ее мнению, прежде чем ставить клеймо «сложного подростка», нужно разобраться в причинах протеста. Нежелание выполнять обещания или общаться может быть симптомом серьезных внутренних проблем у ребенка. К ним относятся:

  • острый личностный кризис, характерный для этого возраста;
  • переживание психологической травмы или скрытой драмы, о которой отец даже не подозревает;
  • полное отсутствие мотивации или депрессивное состояние;
  • банальная невозможность выполнить завышенные требования из-за усталости или непонимания задачи.
Жизнь никогда не бывает простой, и наличие детей требует от взрослого готовности нести за них ответственность до совершеннолетия и помогать им проходить через трудности, — сказала она.

Как действовать, если отношения с подростком не складываются

Психолог подчеркнула, что ситуация требует системной работы, которую должен инициировать взрослый:

  • Индивидуальная терапия для отца. Тарасову необходимо обратиться к психологу, чтобы проработать собственную незрелость, научиться справляться с обидами без манипуляций разрывом отношений и осознать свою стопроцентную ответственность за коммуникацию.
  • Работа с дочерью. Девочке также требуется поддержка специалиста. Подростковый психолог поможет ей пережить текущий кризис, найти внутреннюю опору и разобраться в причинах своего протеста.
  • Совместные сессии. Следующий обязательный этап — семейная психотерапия. Только вместе они смогут выстроить разрушенный мост, научиться слышать друг друга и восстановить доверие.
  • Диагностика причин. Вместо обвинений («она не делает») отцу стоит задать себе вопросы: почему у нее нулевая мотивация? что мешает выполнению обещаний? не является ли это криком о помощи?
Гармоничных отношений нельзя требовать — их можно только построить. И строить их в одностороннем порядке невозможно. Поскольку девочке сейчас 17 лет, ответственность за гармонизацию этих отношений полностью лежит на отце. Ему предстоит перестать вести себя как обиженный подросток и начать действовать как зрелый любящий родитель, — заключила Абравитова.

Буллинг со стороны учителя — это не просто педагогическая ошибка, а серьезное нарушение прав школьника. Не все родители, столкнувшиеся с этой ситуацией, понимают, как правильно действовать, чтобы помочь ребенку и привлечь педагога к ответственности. Что делать, если учитель травит ученика в классе, — в материале «ВМ».