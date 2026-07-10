Нейропсихолог назвал признаки токсичной привязанности матери к сыну

Если мать начинает использовать сына для закрытия своих эмоциональных потребностей — ревнует к его избраннице, превращает в главного эмоционального собеседника или ожидает от него той поддержки, которую обычно получают от взрослого партнера, — это становится тревожным сигналом и может привести к последующему разрушению личной жизни юноши. Об этом рассказала нейропсихолог Екатерина Святкина.

Она пояснила, что эмоциональная зависимость взрослого сына от матери часто берет начало не в единичных поступках, а в систематическом нарушении личных границ с самого детства.

Я бы в первую очередь предостерегла от попыток оценивать отношения между сыном и матерью по какому-то одному действию. В интернете сегодня можно найти множество историй и видео, где обсуждаются поцелуи в губы или чрезмерные объятия. Однако в психологии мы всегда анализируем не отдельный поступок, а целостную систему отношений, — отметила врач.

Святкина добавила, что родители должны способствовать тому, чтобы сын становился самостоятельной личностью со своими желаниями, границами и собственной жизнью, передает Life.ru.

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