Книги проигрывают смартфону: как убедить ребенка читать на летних каникулах

Лето, солнце, свобода от уроков и вечный родительский страх, что за три месяца ребенок забудет алфавит. Как только заканчиваются последние уроки, начинается битва: родители пытаются подсунуть детям книги, а дети прячут смартфоны под подушкой. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой, как привить ребенку интерес к чтению без криков, шантажа и лишения карманных денег.

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Как рассказала эксперт, чтение легко становится естественной частью жизни ребенка, если знакомить его с книгами с самого раннего возраста.

Когда родители читают детям сказки и познавательные детские энциклопедии, они увлекают их в мир фантазий и открытий. В этот момент ребенок не просто слушает, он вынужден достраивать сюжет у себя в голове, представлять персонажей и события на основе услышанного. Так формируется уникальный нейронный маршрут, когда мозг учится создавать образы без визуальной подсказки со стороны экрана. Благодаря этому чтение закрепляется как потребность, а книги начинают восприниматься как яркое и интересное занятие. Такие дети рано начинают читать самостоятельно и проносят эту привычку через всю жизнь, — сказала она.

Эксперт объяснила, что ситуация кардинально меняется, если малыш растет с гаджетом в руках. Экран дает готовую картинку, поэтому мозгу не нужно ничего воображать.

«Достройка» образов практически не происходит, из-за чего обычный книжный текст кажется сухим и скучным. Заставить такого ребенка полюбить книгу крайне сложно, так как статичные буквы проигрывают динамичному видеоряду по уровню стимуляции внимания, — считает Абравитова.

По ее мнению, если навык восприятия текста не был заложен в раннем детстве, действовать придется иначе. В этом случае помогут терпение, поощрение и правильная организация процесса:

Чтение не должно быть каторгой для ребенка. Родителям нужно создать уютную атмосферу, где книга ассоциируется с отдыхом. Также нужно разделить обязанности, чтобы ребенок не оставался один на один с текстом. Например, пять страниц читает он, две страницы — мама или папа. Постепенно роль родителя будет уменьшаться, пока ребенок не начнет справляться сам, — советует собеседница «ВМ».

Помимо этого, психолог рекомендовала:

Использовать творческий подход. Если в книге есть диалоги, нужно распределить роли между собой или подключить игрушки-персонажей.

Обсуждать прочитанное. Необходимо задавать вопросы о сюжете и героях, но избегать формализма. Родителям стоит проявить креативность, например спрашивать мнение ребенка, предлагать придумать альтернативную концовку или поставить себя на место героя. Это поможет сформировать личное эмоциональное восприятие текста у ребенка.

Специалист подчеркнула, что важную роль играет и школьная программа. Часто классическая литература, которая обладает огромной духовной глубиной, отталкивает детей только потому, что ее преподают сухо.

Если учитель лишь идет по учебнику и требует заучивания, уроки превращаются в скуку даже для способных учеников. Настоящий педагог способен сделать ярким любой предмет, находить харизматичные элементы и вовлекать класс. Но если преподавание сводится к простой проверке знаний, тексты воспринимаются как тяжелая повинность, — говорит Абравитова.

Чтобы сгладить контраст между обязательной программой и живым интересом, лучше всего использовать метод микса, советует психолог.

Например, прочитать несколько сложных страниц из школьного учебника, а потом столько же времени уделить той книге, которая искренне нравится ребенку. Таким образом процесс приучения к чтению будет проходить экологично, потому что необходимая нагрузка разбавляется удовольствием и одно постепенно начинает поддерживать другое. Главный секрет успеха всегда заключается в том, как взрослый преподносит это занятие. От личного примера, вовлеченности родителей и увлеченности учителя зависит, станет ли книга для ребенка другом или останется ненавистной обязанностью, — заключила собеседница «ВМ».

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