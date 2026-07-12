Зачем в ВУЗах сделали обязательными четыре гуманитарных предмета

Четыре обязательные гуманитарные дисциплины для студентов всех направлений подготовки станут частью новой модели высшего образования, сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. Подходы к преподаванию этих предметов будут унифицированы, а их содержание актуализируют с учетом современных научных достижений. Какие дисциплины станут обязательными и почему выбор пал именно на них — в материале «Вечерней Москвы».

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Какие предметы станут обязательными для студентов

Четыре гуманитарных предмета, которые станут обязательными в вузах, это:

история;

основы российской государственности;

русский язык;

философия.

Внедрение изменений в высшее образование начнется в рамках пилотного проекта, отметил Могилевский.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков объяснил, что перечисленные предметы будут изучаться независимо от будущей профессии всеми без исключения студентами. Независимо, опять же, от формы и уровня обучения. По его словам, включение русского языка в единое социогуманитарное ядро высшего образования позволит повысить качество преподавания и поспособствует объединению образовательного пространства России, пишет ТАСС.

Почему эти предметы решили сделать обязательными

Ректор МГТУ «Станкин» Борис Падалкин в беседе с «Вечерней Москвой» обратил внимание на то, что перечисленные дисциплины включены в основные образовательные программы всех университетов без исключения.

В том или ином виде студенты уже осваивают их. Высшее образование — это не набор сугубо прикладных инструментов. Если мы говорим о среднем профессиональном образовании, то это набор техник, которым человека нужно хорошо обучить. Но высшее образование потому и называется высшим, поскольку подразумевает создание некой основы (и профессиональной, и мировоззренческой), которая позволит человеку развиваться дальше, — рассказал ректор.

По его мнению, в современном мире, где достаточно быстро меняются технологии, многие привычные явления, понятия, сущности, человеку нужна универсальная основа, которая формирует его вне зависимости от того, какая специальность указана в его дипломе о высшем образовании. Для этой основы мировоззрения нужны и философия, и другие перечисленные предметы.

Мы же выпускаем не просто прикладного специалиста, который является приложением к какому-то устройству или системе. Более того, по мере совершенствования технологий, возрастает роль человека как обладателя тех или иных креативных компетенций. Механическое следование шаблонам, которое нужно было инженеру еще 50 лет назад (чертежи и подсчет вручную), сегодня уже не нужно. Эти вещи сегодня делает компьютер, и гораздо быстрее человека. Но то, как поставить машине задачу, как использовать те или иные системы проектирования, — это зависит от общего развития, — подчеркнул эксперт.

Для обладания общим развитием человеку нужны фундаментальные, мировоззренческие дисциплины, к которым относятся все перечисленные предметы, отметил Падалкин. А русский язык нужен любому обладателю высшего образования, поскольку он обязан уметь качественно коммуницировать с людьми.

Требования к качеству коммуникации и так называемым мягким навыкам, к умению донести свою точку зрения только растут. Инженерный труд — труд коллективный. Время, когда один инженер мог что-то спроектировать, закончилось лет так 150 назад. Все современные технологии, машины, приборы, оборудование, какие-то сложные системы — это результат не сотен, а тысяч людей. Для того чтобы эти люди между собой коммуницировали, понятно, что у них должны быть средства коммуникации. И прежде всего это русский язык, — пояснил собеседник «ВМ».

Также высшее образование формирует гражданина своей страны. Он должен знать историю государства, его устройство, то, как оно работает, какие институты в нем существуют, чему они служат и так далее. Поэтому студентам нужны история России и основы российской государственности, добавил эксперт.

Это достаточно своевременная инициатива. И то, что четко будут определены обязательные предметы, по которым к тому же будут созданы единые качественные программы, представляется очень важным. Сегодня университеты сами разрабатывают такие программы, и их качество может быть разным. Основа образования должна быть единой для всех, — заключил Падалкин.

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