Почему не нужно стремиться быть идеальными родителями

Чрезмерное внимание способно нанести ребёнку не меньше вреда, чем его недостаток.

«Яжематери» склонны «душить» и инфантилизировать своих детей, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Вот это стремление быть идеальным родителем, оно конфликтует с данностью, что ничего совершенного и идеального в мире нет. Сколько бы вы времени детям ни уделяли, есть вероятность, что, уделяя им слишком много времени, вы нанесли бы им ещё больше вреда. Есть такие «яжематери» и «яжеотцы», которые бесконечно крутятся вокруг своих детей. Они своей любовью либо детей развращают, либо удушают, либо инфантилизируют максимально. Не знаешь даже, как лучше — уделять мало времени или слишком задавить своей любовью и своим временем».

Ранее Соловьёва назвала возраст начала экзистенциального кризиса. Обычно он наступает в период между 35 и 50 годами.