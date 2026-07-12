Психолог объяснил, почему не получается отучить детей от гаджетов

Современные родители сами от них зависимы.

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Ограничения на времяпрепровождение ребёнка в устройствах необходимы из-за активности мошенников, подчеркнула в эфире радиостанции «Говорит Москва» педагог-психолог московской школы № 2065 Светлана Садырева.

«Здесь нужно работать со взрослыми, с родителями. Но сейчас выросло то поколение и воспитывает детей, которое сами зависимы от гаджетов. Я уверена в том, что чем больше мы даём сейчас возможности детям выбора и не ограничиваем их в использовании гаджетов, тем мы больше подтверждаем опасения, что любой вид мошенничества в отношении наших детей может быть открыт. Я за то, чтобы ограничивать детей в использовании гаджетов. Современный родитель — это тот, кто сам, приходя домой, занимается исключительно тем, что он находится в телефоне».

Ранее Минпросвещения разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. Ведомство выступило с идеей ограничить время, которое несовершеннолетние проводят со смартфонами, ноутбуками и другими устройствами.

В письме ведомства говорится, что для детей до 2–3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, в том числе подвижными играми, творчеством и общением в семье.