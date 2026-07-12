Психолог Анастасия Ланская объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», почему молодые люди боятся заводить детей. По её словам, они хотят сначала «реализоваться», пожить для себя, построить карьеру, купить жильё. Но это просто другой уровень притязаний, который диктует время.

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«Когда старшее поколение укоряет молодых в том, что они «живут только для себя» или «стали карьеристами», мне всегда хочется возразить: они стали такими, потому что мир стал дороже, требования выше, а безопасность ниже. Раньше можно было растить троих в комнате. А сейчас скажут, что ты плохая мать, и детей могут забрать органы опеки», — сказала эксперт.

Молодые люди боятся неспособности дать ребёнку достойный уровень жизни, и тревога парализует, появляется страх не справиться с новой ролью, которая в современных условиях требует колоссальных ресурсов.