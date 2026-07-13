Назван возраст, когда высок риск развития психических расстройств

Подростковый кризис сопровождается гормональной перестройкой мозга.

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Рост числа подобных диагнозов связан с прогрессом диагностики и современными факторами жизни.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила врач-невролог высшей категории, детский невролог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук Ирина Преображенская.

«13 лет, когда подростковый кризис, когда эта физически отдельная, эмоционально независимая личность, соответственно, начинает пытаться применить себя в социуме и все свои навыки использовать уже отдельно, автономно от родителей. И это же гормональная перестройка мозга. Поэтому в этот момент всякие неприятные болезни дебютируют, например, психическое расстройство часто дебютирует в возрасте 13-15 лет. Есть две точки зрения. Первая точка зрения, что улучшилась диагностика. Поэтому, например, у нас увеличилось количество детей с расстройством спектра аутизма. То есть они раньше всегда были вроде как, но их никто не видел. Сейчас они начинают появляться. Ещё есть вторая точка зрения, что какие-то дополнительные виды жизни, что-то в нашей жизни, что мы повседневно используем, оно увеличивает риск задержек. Скорее всего, обе эти точки зрения правильные».

Ранее эндокринолог Наталья Маркизова перечислила симптомы диабета у детей. О заболевании могут свидетельствовать частое мочеиспускание, слабость и потеря веса, отметила она.

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