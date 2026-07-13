Как тренд «бежевых мам» влияет на развитие детей?

Популярный тренд «бежевых мам», приверженцы которого ограничивают использование ярких цветов, может негативно влиять на развитие цветовосприятия у детей, что связано с формированием речи и мышления. Об этом говорится в письме Минпросвещения России, передает РИА Новости.

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В документе отмечается, что младенцы начинают различать базовые цвета с 20-го дня жизни, а устойчивые цветовые категории формируются параллельно с речью и когнитивными процессами. Дети, знакомившиеся с объектами через черно-белые изображения, часто имеют искаженные представления о реальных оттенках, что подчеркивает важность точной цветопередачи в обучающих материалах.

В ведомстве также указывают, что в 2020-х годах распространилось явление «бежевых мам», которые минимизируют яркие цвета, опасаясь перегрузки нервной системы. С одной стороны, это противоречит необходимости развития цветовосприятия, тесно связанного с речью и мышлением. С другой — сегодня наблюдается перенасыщение искусственными оттенками, которые провоцируют раздражение и снижение концентрации. В Минпросвещения подчеркивают, что чрезмерная цветовая стимуляция противоречит принципам сенсорного воспитания, где цвет должен структурировать мир, а не вызывать «визуальный удар».

Ранее в письме Минпросвещения России были обозначены рекомендации по допустимому времени использования гаджетов для детей с учетом их возраста. Согласно документу, детям до трех лет желательно полностью исключить цифровые устройства, отдавая предпочтение классическим методам развития: подвижным играм, творческим занятиям, общению с семьей, а также сенсорным практикам с реальными предметами — игрушками или природными материалами.