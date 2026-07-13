Специалист объяснил, стоит ли оставлять ребенка с бабушкой на лето

В летние каникулы дети часто проводят с бабушками много времени. Одни гостят у них в деревне или другом городе, другие — отправляются вместе с ними на море. При этом родители часто переживают, что за время такого отдыха чадо отобьётся от рук или отучится от самостоятельности. Порой споры о том, что ребёнок должен есть, а что не должен, перерастают в сражения и затяжную войну. Как же избежать этих военных действий, сохранив и мир с бабушкой, и право воспитывать ребёнка по-своему, обсудили с психологом Надеждой Степановой.

© Magnific

Место битвы

– Не секрет, что конфликт поколений в деле воспитания детей и внуков – один из самых острых. Бабушка апеллирует к жизненному опыту, родители – к современным подходам к воспитанию и своей позиции. Недоверие к бабушкам в вопросах воспитания было вечной проблемой или обострилось именно в современном мире?

– На самом деле, это всегда было. Если даже возьмём классические произведения, например, «отцы и дети». Разница поколений была всегда, просто она ранее не так активно освещалась. Раньше приходилось больше учитывать интересы старшего поколения, чтобы выжить. Если отмотаем назад даже на прошлое поколение миллениалов, то их в детстве чаще всего отправляли к бабушкам и дедушкам на лето. Сейчас этого уже меньше в целом, да и сами бабушки уже не всегда хотят сидеть с внуками.

– Правда ли, что учить правильно воспитывать обычно приходят бабушки, а дедушки занимают более нейтральную позицию? Почему именно бабушки будто бы хотят научить дочерей и невесток «как правильно»?

– Очень сильно зависит от самой семьи. Есть примеры, где дедушки занимают активную позицию, а бабушки – скорее нейтральную, так и обратная история. Динамика, в которой дедушка занимает нейтральную позицию, скорее всего, связана с послевоенным временем, когда дедушка был исключительным персонажем, в некоторых семьях его вообще не было. Этот сценарий повторяется, даже когда дедушки уже есть, это некая передача травмы. В послевоенное время в основном занимались подъёмом семьи именно женщины.

Другая причина – у нас в систему заложено направлять и учить младших безопасности. Раньше было там полезно не высовываться, быть как все, это было безопасно и давало возможность и дать родиться новому поколению. Поэтому бабушки учат дочек и внучек не как жить «правильно», а как жить безопасно, исходя из своего опыта. Например, бабушки учат слушаться мужа, быть тихой, и когда дочка или невестка говорит «у нас равные права, муж тоже убирается и гуляет с детьми», конечно, для бабушки это небезопасная история, потому что у неё такой возможности не было.

Пленных не брать

– Многие мамы уверены, что их взрослые дочери откровенно неправильно воспитывают своих детей, и критикуют практически любое решение дочери, порой в присутствии ребёнка. Должны ли бабушки вообще указывать, как растить внуков? Или всё-таки взрослым детям в этом плане надо дать полную свободу?

- Они могут называть это правильным, потому что у них есть предыдущий опыт, когда такой подход был безопаснее и помог выжить. По поводу критики – здесь задача родителя грамотно выстраивать границы, доносить и объяснять бабушке, что её слова и действия не несут пользы и опасны.

Есть случаи, когда мама ребёнка говорит, что у него аллергия, а бабушка плевала на эту аллергию и даёт ребёнку именно этот продукт. Казалось бы, понятно, что делать так не надо, но бабушки некоторые думают, что «вы придумали аллергию». И ребёнок может даже попасть в больницу. В таких случаях можно жёстко отрезать какое-то общение, или, например, бабушка сможет общаться с ребёнком только под присмотром родителей. Бывают родители строгие, а бабушки податливые и больше разрешают. Это не плохо и не хорошо, а возможность для ребёнка получить разный опыт общения, он понимает, с кем что можно. Он же и в жизни будет встречаться с разными людьми.

– Как родителям реагировать на советы и указания бабушек по воспитанию внуков? Особенно, если они с ними не согласны?

– Во-первых, обозначить границы и сказать: у нас в семье так не принято, у нас другие правила. Если ты хочешь продолжать общение с внуком, то эти правила нужно соблюдать. Могут быть жёсткие правила, как с аллергией, когда ребёнку нельзя шоколад никак. Здесь выстраиваются жёсткие рамки, иначе это опасно. Если бабушка не согласна, мы поговорим – окей, ты имеешь на это право, это твоё мнение, но мы тогда не будем привозить тебе внука на долгий срок. Ты будешь видеться с ним только под моим присмотром. Это один из вариантов выстраивания границ.

Второй – через помощь. Например, ребёнок набирает вес, врач советует диету, а бабушка плевать хотела на диету и говорит: «Это всё гормоны». Тогда можно попросить бабушку о помощи, сказать: «Нам врач посоветовал, можешь помочь с этим?» Мы не учим, а наоборот, признаём авторитет старшего поколения, и это может помочь.

– Некоторые родители стараются принимать как можно меньше помощи от бабушек именно для того, чтобы не давать ей повода вмешиваться в воспитание. Насколько это вообще помогает и оправданно ли?

– На мой взгляд, если родители принимают меньше помощи от бабушек, на это есть определённая причина. Возможно, помощь от бабушек и дедушек в чём-то усложняет родителям жизнь, а не облегчает. Бывают бабушки, которых надо привезти к внуку с другого конца города, и пока вас нет, она ещё пятнадцать раз будет звонит и спрашивать, что где лежит. Это тоже не упрощает, а усложняет жизнь. Или, например, ситуация, когда бабушка заснула, а ребёнок вышел из квартиры. Если с бабушкой есть доверительное общение и она поддерживает стратегию родителей, то вряд ли с ней разорвут связь.

– Порой противостояние мам и бабушек перерастает в настоящие семейные войны, где обычные споры уходят в большие конфликты, а ребёнок становится разменной монетой. Как сделать так, чтобы споры о воспитании не перешли в грандиозное сражение?

– Я бы смотрела в историю, с чего всё началось. Может, не выстроены границы и структура, когда бабушка может и не может приходить, что она может делать, а что не может. Родители решают этот вопрос сначала между собой, затем уже с ребёнком (в зависимости от его возраста), а потом это доносится бабушке. Войны обычно возникают как затяжной конфликт. А затяжной конфликт возникает, когда люди не проговаривают, замалчивают, а потом обижаются и мстят. Это ошибка коммуникации. Нужно разговаривать и обсуждать. Как говорится, чем дальше родственники, тем больше мы их любим. Если все три поколения живут в одном помещении, то это уже потенциальные конфликты – у каждого свой распорядок дня и свои правила. Поэтому нужно договариваться, выстраивать общие правила, чтобы не доводить до того состояния, когда единственный выход – это разорвать общение. Есть люди, с которыми невозможно договориться, которые в целом используют везде манипуляцию и могут настраивать даже внуков против родителей, это недопустимая история. И, конечно, тут есть смысл сокращать общение.

Мирный договор

– Чем для ребёнка вредны такие войны?

– Любые конфликты для ребёнка как минимум очень неприятны. Часто дети берут на себя вину, примерно лет до семи они очень эгоцентричны и думают, что всё в мире происходит из-за них. Ребёнок всегда пытается уладить конфликты, ведь он привязан к взрослым, от них зависит его выживание, тем более он их любит. Такие конфликты для ребёнка имеют травмирующий характер, поэтому надо стараться договариваться. Понятно, что показывать идеальную картинку тоже нельзя, ему нужно получить опыт общения. Но в идеале даже когда происходят ссоры, родителям нужно озвучивать, что это не ответственность ребёнка, чтобы он не брал вину на себя. И обсуждать с ребёнком происходящее, чтобы он понимал: если взрослые ссорятся, это не кошмар, не разрыв любви и отношений, а выстраивание отношений, способ понять друг друга.

Замалчивать – тоже не выход, ребёнок чувствует, что что-то не так, а если все молчат, у него растёт тревога. Ребёнку важно проговаривать, что споры – это нормально, и что даже споря, можно продолжать любить друг друга и уважать. Потом, уже в своих взрослых отношениях, он будет легче переносить ситуации непонимания с друзьями и коллегами и сможет не брать вину на себя.

– Как разделить сферы влияния на ребёнка между бабушками, дедушками и родителями?

– Тут всё индивидуально. Если бабушки живут далеко и могут с внуками видеться только на каникулах, то родители могут их к ним привозить на два-три дня, если это всем комфортно. Ведь некоторые бабушки и дедушки не хотят сидеть с детьми и через пару дней глаз начнёт дёргаться. Кому-то из бабушек и дедушек достаточно прогулок, общих развлечений и рассказов. Иногда бабушки и дедушки выписывают детей, если, например, родители много работают или уезжают на заработки. Мы все разные и возможности у нас разные. Главное – всё это обсуждать и искать, что комфортно всем.

Ранее редакция сайта pravda-nn.ru разбиралась, как выработать в семье «привычки счастья».