Психолог предупредил о проблемах в личной жизни у рано повзрослевших детей

Такие люди отдают себя заботе о родителях.

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В результате они не могут завести семью. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Есть такой сценарий патологический — парентификация, он называется "не будь ребёнком". Когда родители требуют от ребёнка быстро повзрослеть, создавая для этого такие условия. Это часто наблюдается в многодетных семьях. Случается такой перекос — парентификация. Когда мы маленькие, родители решают все наши проблемы. Когда ребёнок вырастает, он должен отдавать своё внимание уже своим детям, а не своим родителям. Но дети, у которых был посыл вырасти слишком рано, они начинают переродительствовать своих родителей, у таких людей нет личной жизни, нет продолжения рода, родители забирают внимание на себя. Это патологический сценарий, нужно отследить это, постараться выбраться из него».

Ранее Соловьёва призвала не стремиться быть идеальными родителями. Чрезмерное внимание способно нанести ребёнку не меньше вреда, чем его недостаток. «Яжематери» склонны «душить» и инфантилизировать своих детей, отметила психолог.