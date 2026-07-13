Почему дети обманывают и что с этим делать родителям

Каждый родитель хотя бы однажды ловил ребенка на лжи. Это может быть скрытая двойка, выдуманная причина разбитой вещи, рассказ о сделанных уроках... Первая реакция взрослых обычно связана с разочарованием или злостью.

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Кажется, что ребенок сознательно нарушил доверие. Только вот причины детской лжи совсем другие, чем у взрослых. Разбираемся вместе с детским психологом Викторией Масловой почему дети лгут и что с этим делать родителям.

Почему дети начинают врать

Причин детской лжи довольно много, и далеко не каждая говорит о серьезных проблемах в воспитании. Чаще всего ребенок обманывает потому, что:

боится наказания;

опасается осуждения, насмешек или критики;

хочет избежать неприятного разговора;

пытается получить желаемое;

стремится выглядеть успешнее в глазах окружающих;

проверяет границы дозволенного;

протестует против чрезмерного контроля;

защищает личное пространство;

чочет привлечь внимание родителей;

копирует поведение взрослых;

переживает стресс из-за конфликтов в семье;

не умеет честно говорить о своих чувствах и трудностях.

За одним и тем же поступком могут скрываться совершенно разные причины. Поэтому одинаковая реакция родителей далеко не всегда оказывается правильной.

Не спешите считать любую ложь тревожным сигналом

Маленькие дети часто рассказывают истории, которые взрослые воспринимают как ложь. Они уверяют, что видели сказочных существ, разговаривали с игрушками или летали во сне. Для дошкольника это естественная работа воображения, а не попытка кого-то обмануть.

«По мере взросления фантазии постепенно уступают место осознанной лжи. Ребенок уже понимает разницу между правдой и вымыслом и начинает использовать обман для достижения определенной цели. Тут родителям стоит обращать внимание на сам факт неправды и на обстоятельства, при которых она появляется», — говорит Виктория.

Если подобные ситуации происходят редко, паниковать не стоит. Дети учатся понимать последствия своих поступков постепенно. Представление о будущем, способность заранее оценивать результат своих действий и делать нравственный выбор формируются далеко не сразу.

Не начинайте разговор с обвинений

Когда родители уже знают правду, желание устроить допрос кажется естественным. Однако вопросы, ответ на которые взрослым уже известен, редко приводят к откровенному разговору.

«Если ребенок понимает, что его загнали в угол, он начинает защищаться еще активнее. Гораздо правильнее сказать, что вы заметили несоответствие в рассказе и хотите вместе разобраться в произошедшем. Такой подход снижает напряжение и оставляет возможность честно обсудить ситуацию», — отмечает психолог.

Возьмите паузу, если эмоции слишком сильны

Иногда взрослым самим трудно сохранять спокойствие. Если вы чувствуете, что сейчас готовы кричать или устроить показательную порку, лучше ненадолго прервать разговор. При этом важно объяснить ребенку причину паузы. Он должен понимать, что родитель берет время, чтобы успокоиться, а не перестает разговаривать с ним в качестве наказания.

Постарайтесь сначала понять причину

После того как эмоции немного утихнут, переходите к разговору.

«Расскажите ребенку, что вас расстроила не сама ошибка, а необходимость узнавать правду обходными путями. Затем спросите, что помешало ему сразу рассказать о случившемся», — комментирует эксперт.

Иногда дети сами признаются, что боялись наказания, не хотели огорчать родителей или просто не знали, как начать разговор. Подобная беседа приносит гораздо больше пользы, чем длительные нравоучения.

Покажите, что проблему можно решить вместе

После признания многие дети испытывают облегчение. Именно в этот момент важно показать, что честность действительно имеет смысл.

«Если ребенок рассказал о плохой оценке, конфликте с друзьями или другой неприятной ситуации, сначала поблагодарите его за доверие. Затем вместе обсудите, как можно исправить последствия», — говорит Виктория.

Так ребенок постепенно убеждается, что обращение за помощью безопаснее, чем попытки скрыть проблему.

Не называйте ребенка лжецом

Фразы вроде «ты всегда врешь» или «тебе нельзя доверять» быстро становятся частью самооценки ребенка. Со временем он может решить, что взрослые все равно считают его обманщиком, а значит, нет смысла говорить правду и вести себя хорошо. Гораздо правильнее обсуждать конкретный поступок, не превращая его в характеристику личности.

Не наказывайте за сам факт лжи

«Если наказание становится единственной реакцией родителей, ребенок не учится честности. Он лишь начинает искать способы скрывать свои поступки более тщательно», — комментирует психолог.

Гораздо полезнее разобраться с причиной обмана и устранить именно ее. Если ребенок испортил чужую вещь, важно помочь ему исправить ситуацию. Если скрыл плохую оценку, стоит обсудить трудности с учебой, а не сосредотачиваться исключительно на самом факте лжи.

Обсуждайте последствия честности и обмана

«Младшим детям легче понимать моральные правила через жизненные примеры, книги и совместные обсуждения. Можно вместе представить ситуацию, когда друг нарушил обещание или сказал неправду. Предложите ребенку подумать, какие чувства испытывает человек, которого обманули», — подчеркивает эксперт.

Подросткам подобные объяснения уже редко нужны. Они прекрасно понимают, что такое ложь. Для них гораздо важнее знать, что родители способны выслушать без унижения, обвинений и насмешек.