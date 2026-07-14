Детский омбудсмен ответил на вопросы о защите детей в России

Институт уполномоченных по правам ребенка получил за год более 100 тысяч обращений. От чего сегодня приходится защищать детей? О чем просят детского правозащитника? Как уберечь детей от уловок мошенников? Детский омбудсмен Мария Львова-Белова направила президенту доклад о защите прав детей в 2025 году и ответила на вопросы "РГ".

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Бот в помощь

Мария Алексеевна, более 100 тысяч обращений поступило детским омбудсменам в 2025 году. Вам, как федеральному уполномоченному, их пришло более 20 тысяч. Можно ли помочь каждому?

Мария Львова-Белова: Обращения людей — это их доверие нам. Мы стараемся искать быстрые решения, не задерживаться с ответом и действительно помогать. Если сравнивать с 2021 годом, то число обращений увеличилось в 2,5 раза. Это заметный рост. Чтобы быстрее помочь людям, мы развиваем всевозможные сервисы. Недавно запустили на нашем сайте чат-бот по вопросам алиментов, и им уже воспользовались более 2000 человек. В фокусе нашего внимания — предоставление жилья по социальному найму. В планах — социальные пособия. Скоро в тестовом режиме запустим быстрые консультации, чтобы люди могли на сайте оставить свой вопрос, как им лучше поступить в той или иной ситуации, а юрист на него оперативно ответил.

Какие вопросы самые частые?

Мария Львова-Белова: К нам обращаются с самыми разными проблемами: травля в школе, сбой на экзаменах, не выдают положенное лекарство, нет жилья, рядом недострой или старая детская площадка, которые угрожают безопасности детей, в регионе не оформили выплаты и льготы, бывший супруг увез ребенка. На первом месте при этом остается право жить и воспитываться в семье — это флагманское направление работы института уполномоченных. На втором месте — право на жизнь и защиту от насилия, на третьем — право на жилище, затем — право на образование, и на пятом — право на соцобеспечение.

Любое обращение стараемся довести до результата: чтобы дали место в саду, лекарство, оформили выплату.

Как вы помогаете? Гражданин обратился — а вы подтолкнули ведомство, заставили работать опеку, направили письма в инстанции?

Мария Львова-Белова: К примеру, кому-то нужна юридическая консультация — для решения ситуации нужно обратиться в суд, и мы объясняем человеку алгоритм действий. А где-то можно сразу быстро помочь. Например, многодетной семье не предоставляют место в детском саду, или садик далеко от дома, или не выдают положенное лекарство, тогда мы связываемся с профильными ведомствами, если нужно, подключаем прокуратуру, правоохранительные органы. И всегда стараемся довести до результата — чтобы дали место, лекарство, оформили выплату. Есть ситуации, где помочь быстро не удается. Например, жители просят помочь с оборудованием остановки автобуса рядом с микрорайоном, чтобы детям было удобнее ездить в школу. И здесь, бывает, мало добиться решения от властей, нужно еще все это оформить, спроектировать, иногда на это уходят месяцы.

Рисунок для мамы

А какие обращения вам особенно запомнились?

Мария Львова-Белова: Для меня самые запоминающиеся истории, когда мамы и папы просят помочь вернуть детей из учреждений. Материальные, бытовые трудности можно преодолеть, но, если семья никогда не воссоединится, это особенно горько.

Да, бывает, мы с командой хорошо понимаем, как получилось, что ребенок оказался в детском доме. Но трудно принять тот факт, когда родители изменили свою жизнь, изменились сами — а им не возвращают детей. Поэтому каждое воссоединение семей, восстановление в родительских правах — для всех нас особая радость.

У женщины органы опеки забрали троих детей. Она начала делать ремонт. Одна. Мама не пьет, детей любит. Через месяц дети вернулись к маме.

Делимся потом друг с другом фотографиями, которые спустя время получаем от родителей или тех, кто их сопровождает.

Часто обращения поступают при встрече. И не всегда от взрослых. В одном из учреждений ко мне подошла девочка и попросила передать рисунок маме, по которой очень скучала. Я встретилась с мамой, оказалось, что у нее трое детей, старший набедокурил в школе, и семья попала в поле зрения органов опеки. Специалисты пришли в дом, увидели плохие бытовые условия — детей забрали. Женщина начала делать ремонт. Одна. Конечно, он затянулся. При этом мама не пьет, детей любит. В итоге договорились с регионом, чтобы семье помогли, поменяли мебель, и уже через месяц дети вернулись к маме. У них все хорошо.

Как вы помогаете в ситуациях, связанных с бесчеловечными нападениями ВСУ на детей? Трагедия в Старобельске, преследование автобуса с мальчишками-футболистами.

Мария Львова-Белова: После каждой такой трагедии оперативно связываемся с детским омбудсменом в регионе. Чаще всего он сразу выезжает на место, чтобы при необходимости оказать помощь пострадавшим, их близким, найти родственников, передать вещи первой необходимости, подключить профильное НКО для реабилитации. Работаем в помощь медикам, спасателям, правоохранительным органам. На днях вместе со СК ЛНР, благотворительным фондом "Страна для детей", гуманитарным штабом "Детям — в руки" передали ноутбуки для учебы студентам Старобельского колледжа — детям, пострадавшим при ударе.

Вы о многом рассказываете в соцсетях. А бывают случаи, о которых вы не рассказываете?

Мария Львова-Белова: Конечно. За кадром остается многое. Недавно к нам обратилась семья, пострадавшая от атаки БПЛА. Мама в тяжелом состоянии, близкие хотят, чтобы ее перевезли в федеральную клинику. Мы тесно работаем с Минздравом России, медициной катастроф, поэтому, как только медпоказания позволили, была организована ее транспортировка. Остаемся на связи с семьей. Родственникам тяжело, поэтому, чтобы не привлекать лишнее внимание, не рассказываю об этом на своем канале.

Ко мне подошла девочка и попросила передать рисунок маме, по которой очень скучала.

Ловушка для подростка

Сегодня угрожающе растет число подростков, вовлеченных в ловушки-преступления — с 98 до 249 за год. Многие из них даже школу не окончили.

Мария Львова-Белова: Вовлечение ребят в преступную деятельность — один из основных вызовов для нас. Проблема не замалчивается, она озвучена на самом высоком уровне. Чтобы уберечь детей, каждый должен заниматься своим делом, но действовать нужно сообща.

В первую очередь нужно бороться с вербовщиками, мошенниками, работать на опережение и предотвращение трагедий. На защиту детей от вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность направлены и изменения, внесенные в УК РФ. Подстрекатели и организаторы таких преступлений, толкающие к ним подростков, теперь будут нести наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ну и конечно, нужно развивать бесплатный и экономически доступный для семей досуг — культурный, спортивный. Чтобы у ребенка и родителей всегда была возможность интересно и с пользой провести время — открывать подростковые центры, секции, социальный театр. Сами дети часто говорят о нехватке такой инфраструктуры и даже информации о ней.

Мы, взрослые, должны быть внимательными к друзьям своих детей, их хобби, проблемам, ко всему, что их окружает. Семьям полезно использовать настройки родительского контроля на телефоне. Можно поставить запрет на нежелательные звонки. Но технические ограничения имеют смысл только в сочетании с доверием. Табу могут быть полезны, но могут иметь и обратный эффект. Важно развивать у ребят критическое мышление, учить распознавать манипуляции и обман. Каждый ребенок, выходящий в интернет, должен понимать, что есть риски, и как их выявить, и что делать. Это как гигиена или основы безопасности. Прошли времена, когда цифровое поле казалось безобидным.

В апреле мы проводили традиционный съезд уполномоченных по правам ребенка и много общались с подростками. Поднимали и тему безопасности в Интернете. Ребята отмечали, что им рассказывают о существующих опасностях, однако не всегда интересно. Просили, чтобы взрослые не огульно запрещали, а помогали разбираться, создавали больше полезных и интересных материалов.

А с теми, кто уже отбывает наказание, общались?

Мария Львова-Белова: В СИЗО, в исправительных колониях ребята, попавшие в ловушку преступников, конечно, очень раскаиваются и сожалеют о произошедшем. Запомнились слова одного парня: я думал, что это не может произойти, — я же все понимаю, меня не могут обмануть! Сейчас в 10 пилотных регионах в рамках проекта "Переправа" ищем возможности эффективной работы с подростками групп риска. Хотим предотвращать такие трагедии.

Тут нужны усилия и на международном уровне?

Мария Львова-Белова: Подняла эту тему вчера на заседании в ОБСЕ. И при каждой возможности акцентирую на этом внимание представителей международных организаций. Вербовка, вовлечение в террористическую и диверсионную деятельность наравне с украинской агрессией стала одной из ключевых тем моих встреч со специальным представителем генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрезье в апреле и с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич в июле. Планирую поднять ее в ближайшее время на заседании в ОБСЕ.

Нужно и правовое просвещение самих подростков…

Мария Львова-Белова: Во время акции "Безопасность детства", помимо проверки детских и спортивных площадок, лагерей, мест отдыха, зон для купания, мы информируем детей вместе с профильными ведомствами. Правовое просвещение подростков и их семей ведем вместе с региональными уполномоченными. Коллеги регулярно встречаются с детьми и семьями, вместе с представителями правоохранительных органов, ребятами детских общественных советов проводят в школах и лагерях викторины, мастер-классы, интерактивные лекции и рассказывают о существующих рисках. Это ведь не только мошенничество, вовлечение в преступную деятельность и терроризм, но и травля, и дипфейки…

Кроме правового, нужно и "цифровое просвещение"?

Мария Львова-Белова: Да, мы вместе с Федеральным подростковым центром акцентируем внимание на цифровой безопасности в подростковых центрах, на наших сменах "Сила России" (для детей, в том числе в конфликте с законом) и "Послезавтра" (для ребят, затронутых боевыми действиями). Проводим ежемесячные акции "Дарю тепло", рассказываем детям, какие есть интересные и полезные занятия около дома, предупреждаем о существующих рисках. Поговорили об этом более чем со ста тысячью подростков. В этом году к работе подключился Союз театральных деятелей РФ. Подробно обсуждаем проблему с мамами и папами на наших "Родительских гостиных". И обучаем специалистов, которые работают с подростками, эффективным способам информирования детей.

Вместе с Дзеном и Альянсом по защите детей в цифровой среде запустили проект "Дети в сети". Получилось очень живо. Даже в московском метро запустили поезд с информацией о том, как избежать опасностей в Сети.

Сейчас каникулы, многие школьники пытаются найти работу. Что вы им посоветуете?

Мария Львова-Белова: Поиски работы рекомендую начать с Центров службы занятости. Там помогут составить резюме и выбрать лучшие, а главное, безопасные вакансии.

На встречах дети часто говорят о желании работать, получать профессию, иметь карманные деньги. Вместе с ними, а также с родителями, бизнесменами, представителями научного сообщества мы разработали стандарт ответственного трудоустройства. Сейчас он принят в 28 регионах. Вместе с Федеральным подростковым центром и hh.ru стараемся отбирать актуальные и безопасные вакансии. Кстати, можно поработать и у нас в аппарате. В прошлом году к нам временно трудоустроились 8 школьников. Второй год на кадровой платформе "Уполномоченный на результат" ребята получают практические задания, учатся анализировать данные, разбираются в юридических коллизиях, пишут тексты. Проявивших себя собираем на "Машуке".

Совет от детского омбудсмена

Куда идти за помощью родителям, оказавшимся в трудной ситуации?

Мария Львова-Белова: Напишите региональному уполномоченному или нам на почту obr@deti.gov.ru. Обратитесь в МФЦ, местную администрацию, органы соцзащиты населения по месту жительства, там подскажут, какие выплаты и меры поддержки можно получить. Посмотрите, работают ли в вашем регионе клубы "Устойчивая семья", "Родительские гостиные" или другие. В регионах есть и НКО, помогающие в разных ситуациях.

О личном

Лето в самом разгаре, чем сейчас заняты ваши дети?

Мария Львова-Белова: Филипп окончил колледж, недавно была на его выпускном, получил водительские права. Коля учится на первом курсе юрфака МГУ, сдал сессию и очень доволен. Саша окончила театральный институт — будет заниматься развитием социальных театров в стране. Для меня это направление очень дорого, вижу, как оно помогает подросткам раскрыться, лучше понять себя, найти друзей. А еще Саша собирается замуж. В этом году немного переживали за Леву, он окончил девять классов, сдавал ОГЭ. Сейчас все позади, и он, как и младшие дочки, — отдыхает. Стараюсь как можно больше быть с ними рядом, использую любую свободную минутку.

Ключевой вопрос

Тема спасения и сохранения семьи, попавшей в трудную ситуацию, стала для вас главной. Но как можно помочь, например, отцу-одиночке, у которого трое детей, работа и хозяйство? Или матери, от безысходности и растущих проблем ушедшей в запой?

Мария Львова-Белова: Мы стараемся выстроить простые алгоритмы. И подключаем к работе самых разных специалистов. Где-то родителям нужно посодействовать в трудоустройстве, кому-то помочь с ремонтом, кому-то пройти лечение. Мы в 84 регионах проводятся консилиумы, работающие на региональном, муниципальном уровне, на уровне учреждения. Работает и федеральный консилиум, там мы рассматриваем наиболее сложные или типичные случаи.

"Скорой помощью" стали "семейные кубышки". Это копилки, созданные в рамках нашего соцпроекта "Вызов", чтобы оперативно помогать материально семьям с детьми, попавшим в трудную ситуацию. Деньги в "кубышку" собираются с помощью благотворителей. Это помогает родителям ускорить возврат ребенка из учреждения в семью. Деньги идут на оплату аренды жилья, ремонт, коммунальные платежи, лечение и реабилитацию родителей с зависимостью, покупку мебели, техники, вещей первой необходимости. Таким простым решением нам удалось поддержать около двух тысяч семей, в них дети остались с близкими. Будем продолжать развивать такие простые способы помощи через Фонд защиты детей, председателем которого меня в апреле назначил президент, и помогать семьям в кризисе. Сейчас работаем над стационарозамещающими технологиями, чтобы необходимую помощь можно было получить дома, а не в учреждении.

Еще один важный пункт помощи — судебная защита. Мамам и папам, которые хотят восстановить родительские права, нужна юридическая помощь. Мы договорились с адвокатскими палатами, это сопровождение будет бесплатным.

Конкретно

Из доклада детского омбудсмена президенту РФ

"РГ" представляет выдержки из доклада детского уполномоченного Марии Львовой-Беловой о защите прав детей в 2025 году.

Полный текст доклада можно прочитать по ссылке.

На что жалуемся

В 2025 году выросло количество обращений к федеральному уполномоченному о нарушении прав граждан на получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Растет число просьб о содействии в получении льгот, полагающихся детям участников СВО. Поступают к правозащитнику и заявления об установлении и оспаривании отцовства участников СВО, в том числе погибших, в отношении несовершеннолетних. Отмечается рост запросов на медиацию. Растет число обращений от несовершеннолетних по ненадлежащему исполнению обязанностей родителями и опекунами по содержанию и воспитанию детей. Поступают жалобы о нарушении прав граждан на получение льгот многодетной семьи в связи с отказом в присвоении статуса многодетной семьи при регистрации родителей в разных субъектах РФ. Увеличилось число обращений, связанных со снятием или установлением инвалидности. Родители и опекуны жалуются на длительное прохождение медико-социальной экспертизы, отказы в установлении инвалидности, несогласие с группой инвалидности. Отмечается рост заявлений, связанных с нарушением прав граждан в сфере трудовых отношений. Например, есть жалобы на неполный расчет за выполненную работу, невыплату заработной платы, необоснованное увольнение.

Снизилось количество просьб о содействии в поступлении детей ветеранов боевых действий в образовательные организации. Меньше жалоб поступает об отстранении от обучения в образовательной организации в связи с отказом от прививок. Зафиксировано снижение заявлений о нарушении прав школьников при проведении ОГЭ и ЕГЭ. Снизилось и число обращений об оказании содействия в получении медицинской помощи несовершеннолетним, обеспечении жизненно важными лекарствами.

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Кто обращается

Традиционно лидируют родители. От них в адрес федерального детского уполномоченного поступило 13 778 обращений. Региональные правозащитники приняли 44 548 заявлений. От многодетных семей федеральным уполномоченным принято 1534 обращения, региональными — 5342. Опекуны отправили федеральному уполномоченному 341 обращение, региональным омбудсменам — 3725.

Также в адрес детских правозащитников поступают обращения от родственников несовершеннолетних, лиц, отбывающих наказание, общественных организаций, адвокатов, депутатов, органов государственной власти. В частности, от последних федеральному уполномоченному поступило 101 обращение, а в адрес региональных правозащитников органами госвласти было направлено 2102 обращения.

Отмечается рост числа обращений от детей. В 2025 году федеральный уполномоченный принял от несовершеннолетних 314 обращений, региональные правозащитники — 1486. Причины обращений самые разные. В одном из обращений девушка заявила о нарушении прав и попросила оказать содействие в получении места в общежитии вуза, в который она поступила на бюджетной основе. Федеральный уполномоченный направил письмо руководству вуза, и вопрос решился в пользу заявительницы.

Детский уполномоченный на связи

Большинство обращений федеральному уполномоченному поступило через сайт — 12 040, электронную почту — 7432 обращения, обычным письмом через Почту России — 1655. На личном приеме было принято 753 обращения, через "Госуслуги" — 549, через СМИ — 129 обращений, по телефону — 68.

За помощью к федеральным правозащитникам россияне чаще обращаются по телефону (23 497 обращений), пишут на электронную почту (19 418 обращений), идут на личный прием (16 958 обращений) и отправляют через сайт (10 009 обращений). "Почтой России" отправлено 7457 обращений, через Госуслуги — 1479. Через СМИ поступило 976 обращений.

© Российская газета

География помощи

Лидерами по количеству обращений к федеральному детскому правозащитнику остаются Москва (2 644 обращения) и Московская область (1755 обращений). Из Краснодарского края поступило 804 обращения. На третьем месте Санкт-Петербург (713 обращений). В списке лидеров Ростовская область, Свердловская, Ленинградская, Республика Татарстан, Республика Башкортостан и Нижегородская область.

О главном

Главным событием года для института детского уполномоченного стало завершение Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Она была проведена по поручению президента. В ходе инспекции изучено свыше семи тысяч личных дел воспитанников учреждений, из них 3200 ситуаций взяты в работу. Проведено 150 личных приемов граждан, в том числе членов семей участников СВО.

Повод для радости

Число несовершеннолетних в детских учреждениях снизилось с 53 415 до 48 315 (-9,6 %), число лишений родительских прав уменьшилось с 21 631 до 17 039 (-21,2 %), ограничений — с 6742 до 5396 (-20 %). Количество восстановлений родительских прав увеличилось с 887 до 1181 случая (+33,1 %), а отмены ограничения — с 793 до 875 (+10,3 %).

В 14 регионах, где была зафиксирована наиболее сложная ситуация с социальным сиротством, продолжает работу социальный проект "Вызов". За время работы проекта численность детей в учреждениях к первому декабря прошлого года снизилась до 16 141 человека. За 2025 год снижение составило 11,4 %.