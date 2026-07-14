Озвучена причина детского зацепинга

Отсутствие родительского контроля, желание подростка привлечь к себе внимание и недоступность экстремальных видов спорта являются одними из причин распространения зацепинга среди детей. Об этом говорится в ежегодном докладе о деятельности уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

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Детский омбудсмен Мария Львова-Белова отметила, что большинство зацеперов являются подростками. По ее словам, поездки снаружи транспортных составов часто заканчиваются для детей тяжелейшими травмами. При этом многие подростки не осознают смертельную опасность своих действий.

«Аппарат федерального уполномоченного в отчетный период провел анализ причин распространения зацепинга среди несовершеннолетних в России. Среди них: недостаточность родительского контроля, желание подростков привлечь к себе внимание, самоутвердиться среди сверстников, а также неэффективность организации досуга подростков и недоступность экстремальных видов спорта», — отмечается в докладе.

По мнению детского омбудсмена, для решения проблемы необходим комплексный подход, сочетающий "профилактическую работу с расширением возможностей для занятий подростков экстремальными видами спорта".