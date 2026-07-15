Выпускникам девятых классов напомнили, как продолжить обучение в школе

Министерство просвещения РФ напомнило выпускникам 9-х классов о их правах на продолжение образования и порядке зачисления в 10-й класс. Об этом пишет издание «КП-Новосибирск«. В пресс-службе ведомства разъяснили ключевые моменты.

Все ученики, успешно завершившие 9-й класс и получившие аттестат, могут продолжить обучение в 10-м классе своей школы или поступить в колледж. Некоторые школы проводят вступительные испытания для отбора в классы с углубленным изучением отдельных предметов.

В Минпросвещения подчеркнули, что при успешном прохождении испытаний школа не имеет права отказать в зачислении. Однако если в конкретной школе нет свободных мест, ребенку должны помочь найти место в другой образовательной организации. Тем, кто не смог пройти отбор в профильный класс, предложат место в обычном 10-м классе.

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