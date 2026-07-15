В России усовершенствуют систему оказания медпомощи в школах

Российские власти будут совершенствовать систему оказания медицинской помощи детям, в том числе в школах. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Ответственными за эту работу назначены Минздрав, Минпросвещения, исполнительные органы в регионах и сами школы. Кабмин ждет первые результаты в 2027 году, далее отчитываться будет необходимо ежегодно.

Кроме того, Минздраву РФ вместе с исполнительными органами в регионах поручено создать современную инфраструктуру оказания медпомощи женщинам и детям, а также усовершенствовать выездную работу в детских поликлиниках.