Что должны сделать власти при отсутствии мест для ребенка в 10 классе

Продолжить обучение в 10 классе могут все девятиклассники, при этом если в школе мест нет, власти обязаны найти другую. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения РФ.

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«Каждый ребенок, завершивший обучение в 9 классе и получивший аттестат об основном общем образовании, имеет полное право продолжить учебу на уровне среднего общего или среднего профессионального образования. Это конституционное право каждого гражданина нашей страны. Доступ к полному среднему образованию должен быть открыт для всех выпускников 9 классов без исключения», – говорится в сообщении.

В Минпросвещения также пояснили, что школы могут реализовывать профильное обучение с углубленным изучением отдельных предметов. В этом случае учебное заведение вправе проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания для зачисления. Однако если ученик успешно прошел испытания, ему не может быть отказано в зачислении.

«Если в школе, где ребенок окончил 9 класс, нет свободных мест, орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, обязан найти для ребенка место в другой доступной школе», – подчеркнули в ведомстве.

Законные представители учащихся могут обратиться напрямую в Минпросвещения России через официальные каналы связи, включая горячую линию и общественную приемную на официальном сайте, напомнили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в России выпускникам 9 классов отказывают в переводе в 10 классы на основании внутренних экзаменов и ОГЭ.