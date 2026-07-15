Как летние каникулы влияют на зрение у детей в России

Вопреки распространенному мнению, что во время каникул глаза детей «отдыхают», именно в этот период чаще всего фиксируется ухудшение зрения. По данным, на которые ссылается международная офтальмологическая компания Sentiss, за последний год заболеваемость миопией (близорукостью) среди детей выросла на 7,1%.

© «Тульские новости»

При этом среди взрослых показатель, напротив, снизился. Настораживающая тенденция прозвучала на XXXII Международном офтальмологическом конгрессе имени профессора Ю. С. Астахова «Белые ночи», состоявшемся в Санкт-Петербурге в конце мая. Исследования показали, что период с июня по август характеризуется значительным повышением зрительной нагрузки в сравнении с октябрем-декабрем.

«Летом родители нередко ослабляют контроль за временем использования гаджетов, ошибочно полагая, что зрение ребенка отдыхает. На деле получается наоборот. К началу учебного года может впервые развиться близорукость либо произойти значительное ухудшение имеющейся», – прокомментировала генеральный директор Sentiss Елена Платонова.

Специалисты объясняют механизм так: в школе взгляд ребенка постоянно переключаются между ближними объектами (тетрадь) и дальними (доска, классная комната). Это тренирует аккомодационные мышцы глаз и дает им естественную разгрузку. А когда ребенок часами смотрит в экран телефона или планшета, взгляд «застывает» на одной близкой дистанции. Экран при этом постоянно вибрирует, изображение меняется, и мышцы глаза вынуждены работать в режиме перенапряжения без малейшей паузы.

В результате развивается спазм аккомодации – состояние, при котором глаз «забывает» смотреть вдаль. А если вовремя не принять меры, спазм перерастает в стойкую близорукость. 1,2

«В современном мире мы не можем изолировать детей от цифровых устройств, – отмечает Марина Махова, врач-офтальмолог высшей категории, заведующая детским отделением клиники «ОФТАКИТ» и ассистент кафедры глазных болезней ЯГМУ Минздрава России. – Исследования показывают: летом нагрузка на глаза даже выше, чем в учебное время, как раз из-за бесконтрольного использования экранов на каникулах.»

Учитывая эту тенденцию, для защиты детского зрения главная стратегия – не запрет, а комплексный подход и разумное управление вниманием:

ограничивать непрерывное время у экрана – не более 30 минут без перерыва;

каждые полчаса делать паузы;

регулярно гулять – солнечный свет и смена фокуса с ближнего на дальний – лучшая профилактика близорукости;

рекомендуется проводить профилактические курсы глазных капель 4 раза в год по назначению врача – это помогает снять аккомодационное напряжение и подойти к 1 сентября без «обострения».

Совместные прогулки в парке, игры с мячом во дворе, вечерние походы с палатками, где вместо экранов – костер и звезды, или хотя бы обычная поездка на дачу без планшета в руках. Именно эти простые радости дают глазам то, чего не даст ни один экран: свободу смотреть вдаль, отдыхать и видеть мир объемным. А семье – повод побыть вместе по-настоящему.

В целях профилактики нарушения зрения компания Sentiss запустила образовательный проект «Жизнь в эпоху гаджетов», включающий рекомендации по организации режима дня ребенка и правильному использованию цифровых устройств.

С чего начать прямо сейчас? С самого простого правила: если ребенок жалуется на усталость, боль, резь или жжение в глазах, нужно немедленно прервать экранное время. Лучше лишний раз выйти во двор, чем потом месяцами лечить зрение.