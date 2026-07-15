Психологи научились предсказывать будущее подростков

Будущее социальное благополучие подростка можно предсказывать по реакции его мозга на увиденные лица. К таким выводам пришли авторы исследования в журнале Developmental Cognitive Neuroscience.

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«Лица несут огромное количество социальной информации, и люди перерабатывают ее на перцептивном и когнитивном уровнях невероятно быстро. Для нейронауки это очень удобно — стоит только показать человеку лицо, и его мозг откликается практически мгновенно», — объясняет психолог развития Майлз Н. Аррингтон из Калифорнийского университета в Дэвисе, ведущий автор статьи.

«Социальный мозг» — так нейронаука называет сеть областей, управляющих социальным поведением. Эти зоны помогают нам узнавать знакомых людей, ориентироваться в понимании как чужих мыслей, так и своих собственных — и, в конечном итоге, строить отношения с окружающими. Один из этих регионов — отвечающая за эмоции амигдала (миндалевидное тело).

Анализ проводили на основе данных 5832 участников проекта ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development — исследование когнитивного развития подросткового мозга). В 2017–2018 годах, когда испытуемым было от 8 до 11 лет, им показывали изображения лиц или пейзажей, одновременно регистрируя активность мозга с помощью фМРТ. Спустя два года собрали сведения об их социальном благополучии.

Ученые сравнили нейронную активность в восьми центрах мозга в ответ на показанные портреты (несущие социальную информацию) и пейзажи (информации таковой, соответственно, не содержащие). Учли также реакцию на лица с разными выражениями.

Из исследованных областей не очень сильную, но статистически значимую связь с будущим социальным здоровьем показало лишь миндалевидное тело — причем противоположную у мальчиков и девочек:

у мальчиков выраженная реакция амигдалы на эмоциональные лица означает слабую социализацию через два года: мало друзей, отношения с ними ближе к нейтральным;

у девочек — наоборот: по активности миндалевидного тела можно предположить, что социализация будет интенсивной. Правда, о качестве ее судить не получится — либо небольшой круг маргиналов, либо множество сердечных друзей.

Такие разночтения авторы объяснили огромным количеством факторов, включая нейробиологические, социальные, психологические и другие, которые в конечном счете влияют на судьбу.