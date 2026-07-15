Нейропсихолог рассказала о самых полезных играх для развития мозга

Самыми полезными для развития мозга играми считаются викторины и ролевые игры, они пойдут на пользу всей семье. Об этом «Москве 24» рассказала нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская.

© Газета.Ru

По ее словам, можно собираться всем вместе и регулярно устраивать викторины, чтобы узнать что-то новое и прокачать свою память. Такая деятельность поможет поддержать когнитивные функции и внесет свой вклад в профилактику болезни Альцгеймера и Паркинсона.

«Огромную пользу приносят также различные ролевые игры вроде «Кто я?», в которой игроки клеят на лоб стикеры с названием персонажа и задают друг другу вопросы, чтобы угадать его. Развиваются коммуникативные навыки, воображение. К тому же все гарантированно получают эмоциональную разрядку», — отметила Петровская.

Кроме того, можно выбрать персонажей из любимых книг или фильмов и разыграть ситуации, в которых они могли бы оказаться. Это поможет развить креативное мышление и творческие навыки. Родителям также посоветовали не пренебрегать настольными играми-бродилками, поскольку они выступают нейротренажером, помогающим развивать детям блок программирования, регуляции и контроля.

Ученые из Университета штата Пенсильвания до этого выяснили, что сокращения мышц живота могут способствовать поддержанию здоровья мозга — повышение давления в брюшной полости во время физической активности стимулирует циркуляцию спинномозговой жидкости, запуская удаление продуктов обмена.

Ранее стало известно, почему мозг любит сплетни.