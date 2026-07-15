Когда в России запустят «Детскую книжную карту»

Пилотный проект реализации "Детской книжной карты" планируется начать в ряде субъектов РФ с 2027 года. Об этом "Известиям" рассказала советник президента РФ Елена Ямпольская.

"Насколько мне известно, рабочий вариант в данный момент таков: реализовывать проект "Детская книжная карта" поэтапно. Начать в 2027-2029 годах с апробации, с пилотного режима в ряде субъектов Российской Федерации, определяя два критерия: возраст детей с трех до шести лет и адресность, то есть нуждаемость семьи", - сказала газете Ямпольская.

Она также выразила надежду, что с 2030 года проект будет запущен во всех субъектах РФ. По ее словам, названия для карты еще нет, но вариант "Золотой ключик" остается в приоритете.

По карте можно будет приобретать отечественную литературу, отметила Ямпольская изданию. Также будут доступны зарубежные книги, но в таком случае они должны иметь высокую художественную и воспитательную ценность.

В беседе с "Известиями" советник президента РФ предположила, что "Детскую книжную карту" можно будет получить в формате электронного сертификата на "Госуслугах". Уведомление о выпуске карты будет поступать в "Максе" и в личном кабинете на "Госуслугах", добавила она.

Президент РФ Владимир Путин предлагал запустить в 2026 году программу "Детская книжная карта" по аналогии с "Пушкинской картой". Такие карты с номиналом в 3 тыс. рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет. Ямпольская предложила назвать ее "Золотой ключик".