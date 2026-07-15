Что дети чаще всего смотрят в России

Доля детского и семейного контента на Rutube достигла 25% времени просмотра
Доля детского и семейного контента в общем времени просмотра на Rutube за первое полугодие 2026 года достигла рекордных 25%. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба видеосервиса.
"Согласно внутренней статистике за первое полугодие 2026 года, доля детского и семейного контента в общем тайм-спенде (времени просмотра) видеосервиса достигла рекордных 25%", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в фокусе внимания семейной аудитории - популярные анимационные франшизы ("Маша и Медведь", "Смешарики", "Фиксики", "Простоквашино"), развивающие и обучающие ролики, обзоры игрушек, сказки, детские песни, а также семейные шоу и телевизионные передачи для малышей.
"Тот факт, что четверть всего времени на платформе пользователи проводят вместе с детьми, накладывает на нас особую ответственность. Детский контент сегодня выступает мощным стратегическим драйвером роста всей платформы, формируя вокруг Rutube лояльное семейное комьюнити, которое возвращается к нам ежедневно", - рассказала директор по контенту Rutube Мария Смирнова.