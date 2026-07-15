Что дети чаще всего смотрят в России

Доля детского и семейного контента в общем времени просмотра на Rutube за первое полугодие 2026 года достигла рекордных 25%. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба видеосервиса.

© кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

"Согласно внутренней статистике за первое полугодие 2026 года, доля детского и семейного контента в общем тайм-спенде (времени просмотра) видеосервиса достигла рекордных 25%", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в фокусе внимания семейной аудитории - популярные анимационные франшизы ("Маша и Медведь", "Смешарики", "Фиксики", "Простоквашино"), развивающие и обучающие ролики, обзоры игрушек, сказки, детские песни, а также семейные шоу и телевизионные передачи для малышей.