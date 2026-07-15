Как сдать ЕГЭ на 100 баллов

Промежуточные итоги Единого государственного экзамена во Владивостоке в этом году не могут не радовать. Учителя, родители и сами виновники торжества – выпускники 11 классов – довольны видеть результаты труда и отличной подготовки к ЕГЭ. Некоторые выпускники поделились с корреспондентом ИА DEITA.RU секретами успешной сдачи ЕГЭ.

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Сейчас подводят итоги ЕГЭ по отдельным дисциплинам. Но промежуточные результаты уже радуют. Настоящий фурор произвёл выпускник лицея «Технический» Артём Шунтов, который набрал максимально возможный результат сразу по четырём дисциплинам! Математику, русский язык, физику и химию юноша написал на 100 баллов. Это лучший результат на всём Дальнем Востоке. Вчерашнего школьника активно поздравляли родные и близкие, а онлайн-школа, в которой ученик дополнительно готовился к ЕГЭ, вручила парню солидный денежный приз.

По двести баллов за ЕГЭ получили курсант филиала Нахимовского училища Никита Коновалов (по физике и математике) и ученик университетской школы ДВФУ Павел Печников (по русскому языку и математике). Ученица школы № 63 Злата Шашина получила 100 баллов за экзамен по литературе.

Выпускник СОШ № 74 Леонид Бунаков получил наивысший балл за ЕГЭ по русскому языку и рассказал о своей подготовке к важному экзамену. Юноша готовился в школе и дома, но не прибегал к услугам репетиторов. Подготовка заняла два года.

«Ученикам 9 класса я бы порекомендовал готовиться, если не каждый день, но каждую неделю уж точно. Желательно установить какое-то расписание и готовиться регулярно. А перед самим экзаменом лечь спать пораньше. Нужно хорошо выспаться, чтобы фактор недосыпа не повлиял на результаты», – поделился рекомендациями Леонид Бунаков.

Ученик СОШ № 78 Святослав Андрющенко сдал ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов и рассказал, как себя чувствовал на экзамене.

«Русский язык перед самим экзаменом меньше всего меня беспокоил. То есть я себя чувствовал лучше всего. Потом перед математикой и обществознанием уже было волнение. От ЕГЭ по русскому языку я и не ожидал чего-то очень сложного, потому что это всё-таки базовый предмет. Да и учу я его два года – занимался с репетиторами, и в 10 классе, и в 11 я занимался по тестовой части, по сочинению. Сам экзамен прошёл хорошо, мне показался лёгким – вообще без каких-либо неожиданностей, без сложностей. Текст сочинения может быть кому-то мог показаться сложным, но на самом деле был хорошим, интересным», – рассказал Святослав Андрющенко.

Юноша уточняет, что даже часть ЕГЭ по русскому языку с сочинением, которая может показаться творческой, на деле имеет чёткие критерии оценки.

«Сочинение ЕГЭ имеет чёткую структуру и по большей части нацелено на то, чтобы проанализировать текст, который был дан. По сути, там проверяется, поняли ли вы текст. А затем уже проверяется, можете ли вы подтверждать свою мысль, много ли вы прочитали, потому что можно брать примеры из школьной литературы, как вы знаете содержание, и далее идут уже критерии – речевая грамотность и так далее. В сочинении есть содержательные критерии: по структуре, по ответу на вопрос, по комментарию на основе текста по своей позиции. Также есть другие критерии, которые касаются орфографии, пунктуации и так далее», – поделился Святослав Андрющенко.

Выпускник не ожидал, что наберёт максимальный балл, результаты стали для него приятной неожиданностью. Юноша дал небольшое напутствие школьникам, у которых сдача ЕГЭ ещё впереди.

«При подготовке к ЕГЭ главное - проводить анализ того, что вы умеете, и распределить время, необходимое для подготовки. Прежде всего нужна дисциплинированность. Поможет чёткое расписание действий, нужно всегда анализировать темы, которые есть в ЕГЭ, и по ним готовиться, то есть структурировать свою подготовку. С репетиторами, понятно, это легче проходит. Важно не откладывать на потом подготовку, а планомерно готовиться на протяжении двух лет. А кто-то начинает готовиться к ЕГЭ и раньше. По поводу волнения могу порекомендовать попытаться абстрагироваться от этой ситуации, от ЕГЭ. Потому что до самого ЕГЭ думать о результатах вообще не имеет смысла, а после него, когда уже всё написано, то волноваться тоже бессмысленно», – поделился опытом Святослав Андрющенко.

Во Владивостоке в 2026 году наибольшее число стобалльных результатов получили выпускники по русскому языку – 17, по физике – 15, по химии – 6, по литературе 4, по математике и информатике по 3, и один стобалльный результат по истории.

«Ребята стали чаще выбирать профильную математику, информатику и физику как дополнительные предметы для сдачи государственных экзаменов. Сегодня эти дисциплины необходимы для поступления на востребованные инженерные специальности. За последние три года наблюдается повышение средних баллов ЕГЭ по этим предметам. Также выросло число ребят, которые либо достигли наивысших стобалльных результатов, либо максимально к ним приблизились. Все больше выпускников школ Владивостока стали поступать на бюджетные места, а это значит, что работа по развитию профильных и специализированных классов, а также внедрению в школьное образование новых инженерных дисциплин дает положительные результаты», – отметил Сергей Дмитриенко, первый заместитель главы администрации Владивостока.

Подведение итогов Единого государственного экзамена в 2026 году ещё продолжается, не исключено, что во Владивостоке появится ещё несколько выпускников, набравших наивысший балл на ЕГЭ.