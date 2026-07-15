Школьные олимпиады в России: как и для чего изменили правила испытаний?

Минпросвещения России разработало изменения в порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), которые упростят жизнь одаренным детям и ужесточат требования к дисциплине, передает «Парламентская газета.

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Главное новшество — участники смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах, но если выбор сделан, обратной дороги нет: девятиклассник, решивший задачи за 11-й класс и прошедший на региональный этап, будет бороться за диплом в этой параллели. Также запрещено повторное участие в одном этапе в течение года.

Расширен список запрещенных предметов на туре: теперь в аудиторию нельзя проносить не только телефоны, но и электронно-вычислительную технику, фотоаппараты, диктофоны, письменные заметки и справочные материалы. Исключение сделают для предметов, где техника необходима по условиям задания. Система апелляций оптимизирована: после перепроверки работы организаторы должны скорректировать результат участника в течение двух рабочих дней, чтобы избежать ситуаций, когда диплом приходит после завершения приёмной кампании.

Большинство изменений вступят в силу с нового учебного года, три пункта — с сентября 2027 года.

Член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова отметила, что изменения направлены на повышение престижности и честности. Запрет на повторное участие устраняет возможность натаскивания на задания и заставляет готовиться основательнее, а расширенный запрет на гаджеты и заметки делает почти невозможным использование шпаргалок. Несмотря на ограничения, победа дает реальные льготы: поступление без экзаменов или 100 баллов за ЕГЭ.

Победители и призеры заключительного этапа ВсОШ поступают без экзаменов в любой вуз по профилю в течение четырех лет. Победители других олимпиад из перечня Минобрнауки также могут получить право на поступление без экзаменов или 100 баллов за профильное испытание при условии не менее 75 баллов ЕГЭ. Победители международных соревнований по олимпийским видам спорта поступают без экзаменов на направления в области физкультуры и спорта.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании у президента Владимира Путина в формате видеоконференции сообщил, что в стране фиксируется заметный рост числа выпускников, показавших выдающиеся результаты на ЕГЭ-2026. Он представил актуальные данные экзаменационной кампании и отметил, что позитивная тенденция в образовании носит устойчивый характер. По его словам, свыше 50% высокобалльных работ принадлежит учащимся обычных школ, в том числе сельских.