Как перестроить режим будущего первоклассника

Перестраивать режим первоклассников в преддверии учебного года важно постепенно, поскольку резкие изменения могут обернуться стрессом и снижением иммунитета. Об этом «Пятому каналу» рассказала педиатр Юлия Бережанская.

По ее словам, лучше всего начинать подготовку как можно заранее.

«Конечно, и за лето три месяца можно, но вообще это надо было за предыдущий год подготовиться, приучить ребенка к режиму. Потому что дневной сон как бы сейчас уходит. Днем они спать не смогут, скорее всего», — объяснила Бережанская.

Врач предупредила, что все дети подстраиваются под новые обстоятельства индивидуально. При этом трудности могут возникать у тех, кто не ходил в детский сад и был свободен от жесткого расписания. Чтобы помочь ребенку адаптироваться, эксперт посоветовала постепенно сдвигать время укладывания и пробуждения — в этом случае к началу учебного года его организм уже привык к новому графику.

Заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров до этого говорил, что в летнее время у будущих первоклассников важно развивать речь и моторику. По его словам, стоит также сосредоточиться на их общем развитии через частые прогулки и игры.

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