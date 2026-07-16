В российских школах оценят психологический климат

Рособрнадзор проведёт анкетирование во всех российских школах, чтобы понять, как психологическая обстановка влияет на результаты учеников. сообщает «Коммерсантъ». Исследование рассчитано на три года, после чего для образовательных организаций подготовят рекомендации. Кроме того, в ближайший год в тестовом режиме запустят сервис индивидуальных учебных траекторий для студентов вузов и колледжей.

На конференции ведомства также обсудили подготовку учителей и использование искусственного интеллекта. Его планируют применять для рутинных задач и создания наглядных материалов. При этом нейросети планируют использовать исключительно как вспомогательный инструмент.