Можно ли покупать школьную канцелярию на маркетплейсах

Федеральная антимонопольная служба обратилась к 18 крупнейшим отечественным продавцам канцелярии с предложением на период подготовки детей к новому учебному году ограничить рост цен на самые востребованные товары — те самые бесконечные тетрадки, ручки, карандаши и акварельные краски. Семьи школяров из года в год пытаются хоть как-то на всем этом сэкономить, но тщетно.

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ФАС письменно напомнила продавцам «канцелярочки» о важности «добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса». В переводе на человеческий язык это означает «установить цену и не повышать ее хотя бы до 1 сентября». Не на весь ассортимент, конечно, но хотя бы на обязательные позиции из школьных списков. В ведомстве уточнили, что инициатива связана с традиционным увеличением спроса на школьные товары перед началом нового учебного года. И напомнили, что по их инициативе часть компаний уже три года в сезон закупок соглашается добровольно ограничить цены на школьные товары.

Родители школяров, если верить чатам, посвященным закупкам к школе, считают, что ФАС вспомнила о торговцах школьными принадлежностями в разгар лета не случайно.

— «Июльский метод» я открыла для себя до пандемии, когда сын был еще в началке, — делится мама столичного старшеклассника. — Смысл в том, что в июле канцотделы обычно распродают остатки, так как к августу ждут новый завоз. Обычные родители возвращаются из отпусков недели за две до школы и идут за покупками со списком из школы в руках. А ненормальные вроде меня скупают все со скидками в период июльской ликвидации остатков. Точнее, скупали, так как сейчас в большинстве мест эта лавочка накрылась. Те, кто раньше даже не задумывался об экономии на школьных принадлежностях, теперь задумались. И тоже перешли на июльские закупки. А теперь, видимо, и ФАС про это прознала.

Тем временем родители, уже накопившие опыт, делятся рабочими приемами друг с другом. К примеру, избегать уже укомплектованных наборов: часто в готовых пеналах или наборах «ручка + карандаш + ластик» все предметы не самого высокого качества, а цена за единицу выше, чем при раздельной покупке. Но при этом стоит выбирать многофункциональные вещи — к примеру, линейку с разными шкалами, органайзер, совмещенный с пеналом, и прочие приспособления, закрывающие несколько задач сразу, чтобы не тратиться на отдельные аксессуары. Некоторые уповают на опт: если закупать для всего класса сразу, можно получить скидку. Некоторые родители тут же в чатах обмениваются школьными принадлежностями своих детей: надоевший пенал, лишние тетради, недорасходованный пластилин и т.д. Сообщения вроде «Меняю свежий пластилин на невонючий ластик» от взрослых пользователей выглядят странновато, но они сами утверждают, что обмен «канцелярочкой» — одна из наиболее рабочих схем.

Особенно трогательно, когда в родительский чат заглядывают учителя — те самые составители разорительного списка к новому учебному году. И сами дают советы, как его обойти. Мы тоже задали составителям школьных списков самые наболевшие вопросы.

— Нужно ли покупать всё по списку школы?

— Не обязательно, многое там «на всякий случай». Вполне можно обойтись минимумом: тетради, ручки, карандаши, линейка, рюкзак, пенал. Остальное докупите уже по ходу учебы, если понадобится.

— Можно покупать школьную канцелярию на маркетплейсах? Сейчас предостерегают, что там несертифицированные китайские «подделки», иногда опасные для детского здоровья.

— Можно, но нужно понять, хороший ли товар. Признаки удовлетворительного качества — простота, отсутствие запаха, прочный корпус, отсутствие лишних деталей. Это как раз про безопасность и надежность. Если у канцелярии резкий запах, это должно насторожить, даже если он приятный. Многие «безымянные» канцтовары ничем не хуже, чем раскрученные бренды. Не забывайте про второй комплект канцелярии домой, это особенно важно в младшей школе. Пусть у ребенка и дома, и в школе письменные принадлежности будут одинаковые.

— Можно ли покупать школьные принадлежности б/у или выменивать их? Уж очень заманчивые предложения в родительских чатах!

— Принадлежности вроде папок, папок-регистраторов, рюкзаков, пеналов — да. Конечно, если они в удовлетворительном состоянии и чистые. Главное — чистота и аккуратный вид.

— Родители часто жалуются, что они уже все закупили, а школа перед 1 сентября взяла и выкатила новый список! Что делать?!