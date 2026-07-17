В России при вузах откроют университетские гостиницы

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Минобрнауки инициировало пилотный проект по созданию «университетских гостиниц». Его цель — сделать студенческое жилье комфортнее, сохранив при этом доступные цены. Проект соответствующего постановления Правительства размещен на портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Неиспользованный потенциал

Как поясняют авторы инициативы, студенты все чаще хотят жить комфортнее, а самим вузам необходимо упростить управление зданиями общежитий.

Еще в 2021 году исследование в рамках проекта современных кампусов показало: хотя студенты в целом довольны инфраструктурой, качество некоторых помещений и услуг нужно улучшать. Комфорт в общежитиях стал одним из главных пожеланий.

Исследование, проведенное в 2021 году в рамках проекта по созданию современных кампусов, выявило высокий общий уровень удовлетворенности студентов инфраструктурой, однако указало на необходимость улучшения качества услуг. Повышение комфорта проживания в общежитиях стало одним из ключевых пожеланий студентов.

Опрос 7500 студентов в декабре 2024 года подтвердил этот тренд: 67% готовы доплачивать за улучшенные условия. Главные факторы комфорта — большая жилая площадь (15%), современный ремонт (14%) и новая мебель (13%). Из дополнительных услуг студенты чаще всего просили завтраки (30%), уборку (27%) и смену постельного белья (12%).

Однако действующие лимиты на плату за наем и коммуналку не позволяют вузам вовремя делать ремонт и покупать мебель. Из-за этого фонд из 2900 студенческих зданий по всей стране постепенно ветшает.

Кроме того, вузы не могут сдавать свободные комнаты гостям, даже если есть места. Статья 94 Жилищного кодекса разрешает использовать общежития только для временного проживания студентов, работников или военнослужащих. Это особенно мешает во время форумов и конференций, а также летом, когда доходы от сдачи номеров могли бы идти на ремонт и обновление зданий.

Поэтому с 2025 по 2028 год предлагается провести эксперимент. Новый механизм позволит сделать проживание студентов комфортнее (за счет ремонта, мебели и уборки), сохранив доступные цены. А вузы получат больше свободы в управлении своими зданиями.

Новый формат

Новые объекты будут работать как «университетские гостиницы» и юридически станут средствами размещения (согласно закону «Об основах туристской деятельности»). В университетские гостиницы будет перепрофилировано ограниченное количество зданий из числа недавно построенных либо прошедших капитальный ремонт.

«Стоимость проживания будет формироваться по принципу возмещения затрат на содержание и эксплуатацию здания университетской гостиницы с учетом повышения комфортности, то есть затратным методом, что исключит возможность излишнего завышения стоимости проживания», — отмечено в пояснительной записке.

Кроме того, все доходы от таких гостиниц пойдут исключительно на их содержание, текущий ремонт, закупку оборудования и зарплату персоналу.

Эксперимент покажет, насколько экономически эффективны такие гостиницы, насколько они востребованы и стоит ли внедрять этот формат на постоянной основе.

Идею создания современных студенческих общежитий гостиничного типа поддерживает первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Яркий пример — проект "Дом.РФ" в Тамбове: это комфортабельное жилье с продуманными планировками, качественным ремонтом, охраной и развитой инфраструктурой (от мест для хранения колясок до детских площадок). Важно переосмыслить формат общежитий. Они должны быть доступны не только иногородним, но и местным студенческим семьям, которые часто сталкиваются с жилищными трудностями. Предоставление таким парам жилья по льготной арендной ставке стало бы мощным стимулом для поддержки молодых семей и улучшения демографической ситуации», — подчеркнула в беседе с «Парламентской газетой» депутат.

По материалам «Парламентской газеты»