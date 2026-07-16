Зачем люди берут детей в путешествия и что об этом говорят психологи

Семейные путешествия часто рассматривают как вклад в будущее ребенка, без которого просто не обойтись. Однако современные исследования не подтверждают, что сама по себе смена обстановки способна сформировать характер или сделать человека эмоционально устойчивым. Иногда поездки всей семьей, наоборот, могут усугубить ситуацию и вызвать стресс. Как путешествия на самом деле влияют на детей и что нужно делать, чтобы уберечь их от негативного опыта — разбиралась «Лента.ру».

«Лучшее, что могло случиться с ребенком»

«Я тот самый зажиточный ребенок, который до 17 лет путешествовал с родителями по Европам и Америкам. И слава богу, потому что, конечно, в 26 я не могу себе позволить так свободно разъезжать по миру», — делится с «Лентой.ру» журналистка из Москвы Майя. По ее словам, это сформировало многие ее привычки уже во взрослом возрасте. «Мне кажется, что путешествия — это вообще лучшее, что могло случиться с ребенком. Хотя в детстве он, конечно, не совсем понимает, что происходит. Но я это замечаю во взрослом возрасте. Например, сейчас я предпочитаю тратить деньги на впечатления и на что-то, несущее в себе смысл, а не просто на шмотки», — Майя москвичка, которая часто путешествовала с родителями в детстве.

С ней частично согласна и путешественница Алина, которая часто ездит за границу.

«Честно говоря, я очень благодарна своим родителям за этот опыт. Они показали мне весь мир и, конечно, это повлияло на мою личность. Я не могу представить своей жизни без постоянного расширения кругозора. Мне кажется, это в целом сделало меня базово интересующимся человеком, влюбленным в жизнь», — сказала она.

Фото: Lenta.ru

Кроме того, по мнению девушки, именно путешествия привили ей вкус.

«Благодаря тому, что я часто ездила за границу в детстве и видела, как люди одеваются в Милане, Париже, Нью-Йорке, у меня сформировалась тяга к прекрасному, но не только в одежде, а в целом во многих вещах. Да и потом очень полезно побывать в какой-нибудь стране в Европе, чтобы посмотреть, что люди могут жить размеренно и наслаждаться каждым днем, а не гнаться за мнимым успехом», — считает Алина.

Что говорят о влиянии путешествий ученые?

Тем не менее утверждение о том, что частые путешествия сами по себе формируют определенный тип личности, научными данными не подтверждено. Исследователи пока скорее описывают влияние отдельных ситуаций, возникающих в дороге, нежели в целом влияние частых поездок.

Долгое время авторы исследований вообще судили о детских путешествиях преимущественно по ответам родителей. Редакторы тематической подборки Children in tourism, опубликованной в 2024 году, отмечают, что мнение самих детей в научных работах учитывалось заметно реже. При этом авторов чаще интересовала предполагаемая польза семейного отдыха.

Фото: Lenta.ru

Похожее ограничение отмечено в обзоре 2024 года, посвященном обучению детей во время семейных поездок. Авторы собрали разрозненные исследования и пришли к выводу, что эта область пока изучена фрагментарно. Большинство работ не позволяет отделить влияние самой поездки от других факторов: уровня дохода семьи, вовлеченности родителей, качества образования и привычки обсуждать с ребенком происходящее.

При этом в обзоре Tourism Management Perspectives семейная поездка рассматривается как один из возможных вариантов неформального обучения. Ребенок оказывается в непривычной обстановке, наблюдает за тем, как взрослые ориентируются в новом месте, задает вопросы, сравнивает увиденное с привычной жизнью и иногда сам принимает небольшие решения. Однако образовательный эффект зависит не от расстояния или стоимости маршрута, а от того, что именно ребенок делает во время поездки и обсуждают ли с ним происходящее.

«Родители брали меня не просто в поездки в отели у моря, мама всегда сама искала гостиницы, арендовала машину, выстраивала маршрут, никакие туроператоры ей никогда не помогали. И за счет этого у них получилось показать мне не только мир, но и сформировать навык адаптации к быстро меняющимся ситуациям. Я крайне удивляюсь, когда слышу истории о том, что люди боятся ехать в аэропорт, потому что могут заблудиться. Мне такие вещи совершенно не знакомы», — Алина, часто путешествовала с родителями в детстве.

Это различие хорошо видно в исследовании, опубликованном в журнале Тегерана. В изображениях, связанных с приятными поездками, чаще появлялись природа, игры, физическая активность, культурные впечатления и время с близкими. Знаменитые достопримечательности и дорогая обстановка не занимали центрального места.

Эти результаты нельзя распространять на всех детей: в исследовании участвовали только девочки одного возраста и из одного города, а выводы были сделаны по рисункам. Тем не менее работа показывает, что для ребенка значимы не только маршрут и статус направления. Гораздо важнее возможность двигаться, играть, общаться и самому замечать происходящее.

Право выбора важнее количества стран

Так или иначе, положительное влияние на детей путешествия все-таки оказывают, однако важно учитывать и другие факторы. Например, участие ребенка в планировании поездки часто описывают как способ поддержать самостоятельность. Детский психолог Тамара Солес в комментарии Parents объясняет, что обсуждение маршрута и занятий помогает ребенку почувствовать, что его мнение учитывают. Это экспертная оценка, а не доказательство на основе больших данных, но она соответствует выводам исследований о пользе детского участия в семейных решениях.

Фото: Lenta.ru

Однако есть нюанс. В работе Марии-Мерседес Рохас-де-Грасия, опубликованной в 2025 году, детей и родителей просили оценить, кто в семье влияет на выбор поездки. Их ответы заметно расходились. Родителям могло казаться, что решение принималось совместно, тогда как дети воспринимали его как решение взрослых, чаще всего матери.

Самостоятельность в таком случае связана не с самим фактом перелета, а с возможностью повлиять на конкретное решение: выбрать занятие, предложить маршрут, сделать заказ или ненадолго остаться без родителей в безопасной обстановке. Но и здесь важны возраст и готовность ребенка к этому.

Кроме того, обзор детского обучения в поездках в журнале Frontiers дает основания говорить о возникновении в поездках любознательности, возможности сравнивать привычные и новые правила, а также наблюдать за другой повседневной жизнью. Но прямых доказательств того, что такие впечатления надолго меняют ценности или характер ребенка, пока нет.

Новая страна действительно дает материал для сравнения: ребенок слышит другой язык, видит непривычную еду, транспорт, одежду и правила общения. Однако он может отнестись к этому с интересом, равнодушием или раздражением. Многое зависит от того, как взрослые объясняют ему, что происходит вокруг»

Поэтому количество посещенных стран само по себе мало говорит о кругозоре. Ученые скорее приходят к другому выводу: поездки могут усиливать интерес к новому, но не влияют на глобальные личностные изменения.

Отпуск может сближать и раздражать одновременно

Еще один популярный стереотип — семейная поездка должна автоматически укреплять отношения. Однако исследования показывают более сложную картину. Ученые работали с 31 семьей, использовали интервью, дорожные дневники и наблюдения. Положительные эмоции действительно встречались чаще, но рядом с ними регулярно возникали скука, раздражение, усталость и разочарование.

Авторы также зафиксировали постепенное сближение эмоциональных состояний членов семьи. Иными словами, настроение одного человека могло отражаться на остальных. Это не означает, что любой спор в поездке обязательно повредит ребенку. Но исследование помогает объяснить, почему одинаковый маршрут в одной семье запоминается как счастливое событие, а в другой — как череда конфликтов.

Фото: Lenta.ru

«Я помню, как однажды мы с родителями поехали в отпуск в Аргентину. Почему-то отношения в семье были тогда достаточно напряженными. Почти всю дорогу мы с ними ругались, а в один из дней, находясь на площади какого-то города, и вовсе разошлись по разным сторонам после того, как накричали друг на друга. Это было очень тяжело. Я бы хотела вычеркнуть тот отпуск из своих воспоминаний навсегда», — делится с «Лентой.ру» Карина, проживающая на Бали.

Это доказывает тот факт, что совместный отпуск не может существовать обособленно от других факторов — социального положения, конфликтности, степени благополучия.

Таким образом, если в семье уже существуют проблемы, то отпуск их не залечит, а, напротив, может только усугубить

Для детей с особенностями развития семейный отпуск вообще может быть связан не с удовольствием, а с сильным напряжением. Например, в 2026 году ученые опрашивали родителей аутичных детей из Великобритании и Ирландии и пришли к выводу, что для семьи это скорее дополнительный стресс, а не отдых. Родители рассказывали про сенсорную перегрузку, нарушение привычного распорядка, а также непредсказуемость и неподготовленность сотрудников туристических объектов. Им приходилось заранее просчитывать возможные трудности, успокаивать ребенка и компенсировать недостатки сервиса.

Таким образом, современные исследования не дают оснований считать путешествие универсальным способом воспитания. Оно может предоставить ребенку новые задачи, впечатления и возможность участвовать в решениях, но результат зависит от того, как устроена сама поездка и что происходит внутри семьи. Для развития важнее не число стран, а участие детей, понятные правила, возможность отдыхать и право отказаться от слишком интенсивной программы.

«За вопросом о путешествиях нередко стоит родительская идея, будто впечатления работают как витамины, которые нужно успеть дать ребенку в правильной дозировке. Детская психика устроена иначе. Ребенок не коллекционирует страны и музеи — он прежде всего считывает эмоциональное состояние взрослых рядом с собой. Море и горы сами по себе нейтральны», — рассказала «Ленте.ру» психотерапевт, супервизор, директор клиентской поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева.

Фото: Lenta.ru

По ее словам, важно, как родители ведут себя в этой поездке: они расслабленные и доступные или измотанные логистикой, тревожные, требующие благодарности за потраченные усилия.

«При благоприятном раскладе поездка дарит ребенку опыт новизны. Мир вокруг меняется, язык звучит незнакомо, еда "пахнет по-другому", но рядом остаются те же руки и тот же голос взрослого. Психика учится выдерживать неизвестное, опираясь на устойчивую привязанность», — подчеркнула она.

При этом эксперт успокоила родителей, которым недоступны дальние страны.