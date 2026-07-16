Психолог дала советы родителям, чьи дети будут учиться в другом городе

Родителям, чьи дети уезжают учиться в другой город, важно разделять их чувства, исключить давление на них и давать безусловную уверенность в любви при любых обстоятельствах. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии Шадринского государственного педагогического университета Елена Шерешкова.

"Переезд в другой город для продолжения учебы - это не просто смена адреса. Для вашего ребенка это серьезный шаг во взрослую жизнь, где все новое: комната, люди, расписание и даже погода. В таком случае помочь ребенку можно через стабилизацию собственной тревоги - спокойный тыл, который так необходим первокурснику", - сказала Шерешкова.

Психолог советует родителям разделять чувства ребенка и давать ему понимание, что его любят при любых обстоятельствах.

"И как ни парадоксально, именно в таком состоянии легче учиться, знакомиться и привыкать к новой жизни", - отметила Шерешкова.

Студентам, в свою очередь, психолог рекомендует быть проактивными в поиске новых знакомств, выстраивать распорядок дня, заботиться о себе и разрешать себе эмоции - скучать, грустить или чувствовать растерянность - но не застревать в них надолго.