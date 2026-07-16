Выбираем школьную форму, которая будет не только стильной, но и удобной

Сентябрь не за горами. И уже сейчас пора выбирать форму, которая будет не только стильной и удобной, но и выдержит активные будни школьной жизни.

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В школьной форме дети проводят достаточно много времени. Они сидят за партой, играют и бегают на переменах, а также могут участвовать в мероприятиях. Поэтому выбирать этот наряд надо максимально внимательно. Какой же должна быть школьная форма?

КОМФОРТ И СТИЛЬ

Когда вы выбираете школьный наряд, обязательно обращайте внимание, как продуман сам крой: есть ли запас на вырост, можно ли отрегулировать талию, предусмотрены ли боковые резинки или удлиняемые элементы. Кроме того, важно отмечать такие моменты, может ли сам ребёнок переодеться, не прибегая к помощи взрослых. Так, у бренда BUNGLY школьная коллекция получилась не только стильной, но действительно удобной.

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Сшитая из трикотажного джерси, она быстро сохнет и не мнется. Кидайте вечером в машинку, а утром сразу надевайте. Утюг пусть постоит в сторонке — для опрятного вида форму достаточно постирать и аккуратно развесить. Это комфортная, эластичная, износостойкая ткань, которая выдержит сотни циклов стирки, 800 часов сидения на уроках и активные игры на переменах. Швы не разойдутся, а ткань останется практически в первозданном виде.

Джерси — материал простой в уходе, который не требует глажки: достаточно постирать, повесить в расправленном виде, высушить и надеть.

В линейке учтены особенности разных возрастов. Для младших школьников – более свободный и универсальный крой, чтобы легко переодеться после физкультуры и с удобством бегать на переменке. Для старшеклассников — умеренная посадка по фигуре, позволяющая выглядеть аккуратно и чувствовать себя уверенно.

Модели есть в трёх базовых цветах, распространенных в большинстве школ — синем, графитовом и чёрном.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Нам хочется, чтобы от школьной формы дети не уставали, а наоборот, любили ее. Новая коллекция Choupette «Колледж» — это не про строгие рамки, а про умную моду. Коллекция позволяет оставаться собой, следуя уставу учебного заведения.

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Секрет успеха коллекции кроется в деталях: мягкие натуральные ткани, дышащие текстуры и безупречный крой, который не сковывает движения на переменах и сохраняет посадку после многих стирок. Но главное в линейке — капсульность. Одна вещь из коллекции легко сочетается с другой, позволяя создавать десятки актуальных образов без лишних трат.

Для законодателей моды в линейке предусмотрены лаконичные поло в благородной темно-синей и белоснежной гамме, а также легендарные бомберы. В тандеме с плиссированными юбками они создают тот самый «умный» и опрятный образ, который так любят в престижных школах. Элегантные блузы со съемными воротниками-жабо, которые можно трансформировать под настроение, и воздушные платья, подчеркивающие грацию. Это уже настоящая база для формирования личного стиля.

Эти вещи с радостью «уходят» за пределы школы. Лонгслив с кружевным воротничком или уютный кардиган отлично впишутся в субботний аутфит для прогулки или похода в секцию.

ПРАКТИЧНОСТЬ

Школьная форма должна выдержать проверку на стойкость. Ведь в ней дети не только спокойно сидят. Некоторые бренды настолько уверены в качестве своей одежды, что даже дают гарантии. Так, BUNGLY предоставляет гарантию на свою новую школьную коллекцию на целый учебный год. Такое решение стало возможным благодаря трехлетнему опыту развития направления: за это время модели прошли проверку не только внутренней службой качества, но и тысячами школьников в условиях ежедневной носки.

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Гарантия распространяется на материал, фурнитуру и швы. Если в течение учебного года возникнет гарантийный случай, компания возместит расходы. Программа действует с 1 сентября 2026 года для моделей, приобретенных на официальном сайте и в мобильном приложении BUNGLY.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: СПОРТ

Покупка спортивной формы также не бывает простой. Нужно обращать внимание на ткани, из которых изготовлена одежда и, конечно, насколько в ней удобно двигаться, не сковывает ли она движений, нет ли трения.

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У бренда CHALOVAFIT есть стильные костюмы, которые подойдут старшим школьникам, а также их родителям. В основе философии бренда лежит идея создания одежды «вне времени». Команда бренда делает ставку на износостойкость и практичность, чтобы любимый бомбер или брюки сохраняли вид годами. В коллекции Retro гармонично сочетаются эстетика прошлого и современные запросы: это идеальная одежда для путешествий, прогулок с детьми, спорта или повседневных дел, где важен комфорт. Изделия отшиваются на сертифицированных производствах, а для разработки новых моделей, тестирования тканей и создания первых образцов работает собственный экспериментальный цех в Екатеринбурге. Такой подход позволяет контролировать качество на каждом этапе: от выбора нитки до посадки изделия по фигуре.