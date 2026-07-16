Родителям дали советы, как не срываться на ребенка из-за усталости

Взрослые, которые столкнулись с выгоранием из-за обязанностей родителя, могут избежать эмоциональных срывов на ребенка, если научатся своевременно понимать свое состояние. Об этом kp.ru рассказала психолог Ирина Шибаева.

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Специалист напомнила, что взрослым всегда нужно уметь вовремя останавливаться и брать ответственность за собственные эмоции. Если родитель чувствует, что теряет самообладание, воспитательный разговор лучше отложить до тех пор, пока эмоциональное напряжение не уменьшится. В противном случае речь идет не о воспитании, а о попытке снять собственный стресс.

По словам психолога, вспышки эмоций нередко свидетельствуют не только о плохом поведении ребенка, но и о сильном истощении самого взрослого. В такой ситуации важно сначала восстановить собственное состояние, а только потом возвращаться к обсуждению ситуации.

Для решения проблемы эксперт посоветовала ненадолго передать ребенка другому взрослому и выйти в другую комнату. Также помочь могут умывание холодной водой, несколько спокойных вдохов и выдохов со счетом про себя, а также короткая пауза в разговоре.

«Способность удерживаться от срывов вполне можно натренировать, надо только научиться замечать тот самый момент, когда вы вот-вот уже сорветесь», — напомнила она.

Если избежать эмоционального срыва все же не удалось, то сначала следует разобраться в собственном состоянии, понять причины истощения и подумать, какую помощь можно получить. После этого, по словам психолога, нужно обсудить произошедшее с ребенком и объяснить ему, что именно стало причиной такой ситуации.

Семейный и детский психолог Яна Тузова до этого говорила, что распространенное мнение о том, что зеленый цвет успокаивает нервную систему, соответствует действительности. Однако, по ее словам, если человек всегда использует только один цвет для стабилизации своего состояния, то эффект исчезает.