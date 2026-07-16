Стилист ответил, почему яркая детская одежда вышла из моды

Стилист Влад Лисовец поделился, что современные родители все чаще отдают предпочтение детской одежде спокойных оттенков, лаконичных силуэтов и качественных материалов, отказываясь от кричащих цветов в пользу эстетики. Об этом он рассказал Life.ru.

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Эксперт подчеркнул, что сейчас в моде детские образы в приглушенных оттенках. Спокойные и мягкие цвета воспринимаются как более аккуратные и интеллигентные, в то время как сочетание большого количества ярких деталей создает скорее праздничное впечатление.

«Когда в одном образе смешивается сразу много яркого: яркая кепка, яркая обувь, яркая сумочка, яркое платье, — это уже выглядит не столько стильно, сколько нарядно, по-праздничному. И в XXI веке такой подход воспринимается скорее как старомодный», — подчеркнул Лисовец.

По словам стилиста, спокойные оттенки и мягкие линии ассоциируются с хорошим вкусом, культурой и образованием. При этом прежде детские образы с преобладанием желтого, оранжевого, кислотно-зеленого, красного или розового цветов, а также дополненные блестками, сегодня выглядят устаревшими.

До этого Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек». Стилист добавил, что женщинам стоит расстаться с часами со стразами, высокой бейсболкой, приталенными джинсовыми куртками.