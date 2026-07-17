"Единая Россия" защитит право школьников на обучение в 10-м классе

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Жалобы родителей на отказы в зачислении выпускников 9-х классов в 10-й класс поступают в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. "Единая Россия" считает такие отказы незаконными при наличии успешно сданных ОГЭ и аттестата, заявила детский омбудсмен, представитель первой пятерки федерального списка ЕР на выборах в ГД Мария Львова-Белова.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка, в России с начала года было уже 10 обращений от родителей, которые возмущены отказами зачислять их детей - выпускников 9-х классов - в 10-е по разным причинам. Львова-Белова также озвучила позицию "Единой России" и отметила, что при наличии сданных ОГЭ и полученного аттестата отказ в зачислении в старшие классы является нарушением конституционного права на образование. "Отказ в приеме возможен исключительно по причине отсутствия свободных мест. В случае такого дефицита в конкретной школе родители вправе обратиться в региональный орган управления образованием для решения вопроса о зачислении ребенка в другую организацию", - приводятся ее слова на сайте партии.

По ее словам, аппарат уполномоченного направляет запросы в профильные ведомства по каждому подобному обращению. Так, в Татарстане после проверки Министерства образования и науки республики ребенка удалось зачислить в 10-й класс гимназии.

При этом омбудсмен указала на необходимость заранее информировать семьи о возможных вариантах продолжения обучения и развивать систему профориентации. По ее мнению, школьникам нужно своевременно рассказывать как о возможностях поступления в вузы, так и в колледжи, а также проводить профориентационные программы, экскурсии на предприятия и мастер-классы. Кроме того, она призвала развивать ответственное трудоустройство подростков, чтобы они могли осознанно выбирать будущую профессию.

"Институт уполномоченных по правам ребенка совместно с Федеральным подростковым центром регулярно проводит акции "Шаг в профессию", где дети могут попробовать себя в самых разных сферах. Также полезно развивать ответственное трудоустройство несовершеннолетних, давать подросткам возможность попробовать себя в разных видах деятельности, чтобы понять, что им нравится, а что - нет, и сделать осознанный шаг в будущее", - подчеркнула детский омбудсмен.