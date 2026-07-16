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Врач Морозова: ребёнку нужен осмотр при физических симптомах на фоне стресса

RT на русском

Кандидат медицинских наук Екатерина Морозова рассказала, что при физических симптомах на фоне стресса ребёнка сначала следует показать педиатру, чтобы исключить заболевания.

Когда стресс у ребенка — повод обратиться к врачу
© РИА Новости

В беседе с РИАМО она объяснила, что при отсутствии отклонений по результатам обследования стоит обратиться к детскому психологу. Он поможет выявить стрессовые факторы и научить ребёнка выражать эмоции.

По словам Морозовой, работы только с ребёнком может быть недостаточно: важны атмосфера в семье, поддержка родителей, режим сна и физическая активность.

Если симптомы сохраняются более двух-трёх недель или усиливаются, необходимо вновь обратиться к врачу, добавила специалист.

Ранее врач-травматолог, ортопед Дмитрий Беляков в беседе с «Радио 1» рассказал, что золотым стандартом исследования коленного сустава является МРТ.