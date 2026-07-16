Когда стресс у ребенка — повод обратиться к врачу

Кандидат медицинских наук Екатерина Морозова рассказала, что при физических симптомах на фоне стресса ребёнка сначала следует показать педиатру, чтобы исключить заболевания.

В беседе с РИАМО она объяснила, что при отсутствии отклонений по результатам обследования стоит обратиться к детскому психологу. Он поможет выявить стрессовые факторы и научить ребёнка выражать эмоции.

По словам Морозовой, работы только с ребёнком может быть недостаточно: важны атмосфера в семье, поддержка родителей, режим сна и физическая активность.

Если симптомы сохраняются более двух-трёх недель или усиливаются, необходимо вновь обратиться к врачу, добавила специалист.

Ранее врач-травматолог, ортопед Дмитрий Беляков в беседе с «Радио 1» рассказал, что золотым стандартом исследования коленного сустава является МРТ.