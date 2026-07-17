Дети ответили, что в первую очередь формирует их ценности

Среди детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет 85% заявили, что слова и поступки их родителей оказывают на них первостепенное влияние. Об этом на фестивале-форуме «Российская креативная неделя» сообщил генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения, председатель Общественного совета при Минтруда РФ Константин Абрамов.

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Эксперт отметил, что существуют три среды, которые формируют личность.

«Первая — это психогенетика, это то, что у нас заложено нашими родителями уже и предыдущими поколениями. Вторая часть — это родители, это семья, это узкий круг. И третья часть — это социум и воспитательное пространство, в которое мы попадаем. Что мы видим? Воспитательная среда, воспитательное пространство и как они влияют на наших детей? 85% наших детей говорят, что в первую очередь на них влияют слова и поступки родителей. 70% говорят, что на них влияют учителя, тренеры из кружков и секций», — процитировал Абрамов данные комбинированного опроса АЦ ВЦИОМ, проведенного совместно с Движением первых в ходе сессии «Люди будущего. Какой будет креативная экономика поколения "альфа"?».

По его словам, исследование фиксирует принципиальные различия внутри одного поколения. Так, к мнению учителей прислушиваются 74% респондентов 11-13 лет, тогда как среди подростков 14-18 лет этот показатель составляет лишь 46%. Эксперт подчеркнул, что для усиления ценностного воздействия необходимо системно включать в воспитательное пространство родителей, педагогов дополнительного образования и тренеров, делая их роль более скоординированной и осознанной.

Комбинированный опрос проведен с 11 по 13 ноября 2025 года. Выборка составила 1,2 тыс. респондентов в возрасте 6-10, 11-13 и 14-18 лет из 73 регионов РФ во всех федеральных округах. Использовались формализованные онлайн-интервью (14-18 лет) и личные очные опросы (6-13 лет).