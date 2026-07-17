В ГД призвали усилить психологическую поддержку школьников при сдаче ЕГЭ

Систему психологической поддержки школьников необходимо развивать, чтобы результаты ЕГЭ зависели прежде всего от уровня подготовки, а не от стресса во время экзаменов. Об этом ТАСС заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).
«Только по итогам этого года почти 100 тыс. ребят смогли повысить свои баллы. Когда десятки тысяч ребят со второй попытки получают более высокий балл, становится очевидно: проблема зачастую заключается не в недостатке знаний, а в высоком уровне стресса», — сказал Чернышов.
По его словам, опубликованные данные по итогам пересдачи ЕГЭ показывают, что на результат экзамена влияют не только знания, но и психологическое состояние выпускника, уровень волнения и самочувствие в день сдачи.
Чернышов напомнил, что выступал с инициативой разрешить использовать антистресс-наборы во время экзаменов.
«Необходимо развивать систему психологической поддержки школьников в период подготовки к экзаменам», — подчеркнул Чернышов.
При этом, отметил вице-спикер Госдумы, необходимо соблюдать разумный баланс, поскольку ЕГЭ должен оставаться серьезной формой итоговой аттестации.
«Важно продолжить работу над тем, чтобы школьники могли максимально реализовать свои знания уже с первой попытки, а результат экзамена зависел прежде всего от подготовки, а не от того, насколько человек сумел справиться с колоссальным эмоциональным напряжением», — заключил он.