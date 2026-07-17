В ГД призвали усилить психологическую поддержку школьников при сдаче ЕГЭ

Систему психологической поддержки школьников необходимо развивать, чтобы результаты ЕГЭ зависели прежде всего от уровня подготовки, а не от стресса во время экзаменов. Об этом ТАСС заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

© РИА Новости

«Только по итогам этого года почти 100 тыс. ребят смогли повысить свои баллы. Когда десятки тысяч ребят со второй попытки получают более высокий балл, становится очевидно: проблема зачастую заключается не в недостатке знаний, а в высоком уровне стресса», — сказал Чернышов.

По его словам, опубликованные данные по итогам пересдачи ЕГЭ показывают, что на результат экзамена влияют не только знания, но и психологическое состояние выпускника, уровень волнения и самочувствие в день сдачи.

Чернышов напомнил, что выступал с инициативой разрешить использовать антистресс-наборы во время экзаменов.

«Необходимо развивать систему психологической поддержки школьников в период подготовки к экзаменам», — подчеркнул Чернышов.

При этом, отметил вице-спикер Госдумы, необходимо соблюдать разумный баланс, поскольку ЕГЭ должен оставаться серьезной формой итоговой аттестации.