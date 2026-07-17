Амбиции или страх? Зачем школьники пересдают ЕГЭ с 99 баллами

Екатерина Каталина заявила НСН, что за желанием добиться заветных 100 баллов может стоять как здоровая самооценка и спортивный интерес, так и серьезная тревожность.

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Если ребенок хочет пересдать ЕГЭ из-за того, что набрал 99 баллов, очень важно узнать его мотивацию, чтобы оценить, есть ли у него психологические проблемы. Об этом НСН рассказала психолог Екатерина Каталина.

Школьник из Москвы набрал 99 баллов на ЕГЭ по математике и снова пересдал его на 99. Выпускник был уверен, что может сдать экзамен на высший балл, и решился на повторную сдачу. Еще одному выпускнику из Москвы удалось пересдать экзамен и получить 100 баллов вместо 99, пишут РИА Новости. Каталина раскрыла, что означает такое желание школьников.

«Стремление пересдать ЕГЭ с 99 баллов на 100 не всегда говорит о проблеме. В одном случае это здоровая амбиция, спортивный интерес, желание проверить себя и закрыть личную цель. В другом — признак тревоги, зависимости самооценки от результата, страха быть "недостаточно хорошим". Важно смотреть на мотив и состояние ребенка. Если за этим стоит мысль "99 — это провал", "меня будут меньше уважать", "без 100 я никто", — это уже тревожный сигнал», — рассказала она.

В связи с этим, психолог пояснила, в чем опасность перфекционизма и к каким последствиям в более зрелом возрасте он может привести.

«Ребенок может перестать получать удовольствие от учебы, обесценивать реальные достижения. В долгосрочной перспективе это повышает риск тревожности, выгорания, хронического напряжения, нарушений сна, конфликтов в семье и ощущения, что любовь и уважение нужно постоянно "зарабатывать". Родителям важно не высмеивать желание ребенка. Фраза "Да ты с ума сошёл, 99 мало?" может только усилить напряжение. Лучше спокойно обсудить, почему ему это важно и что будет, если он снова получит 99 или 95 баллов. Если ребёнок выбирает пересдачу, стоит помочь ему принять разные исходы», — подытожила она.

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