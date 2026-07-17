Поколение «альфа» озвучило свою главную жизненную ценность

Более 70% детей и подростков поколения «альфа» считают крепкую семью и дружбу ключевыми жизненными ценностями. Такие данные привел генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения (ВЦИОМ), председатель Общественного совета Минтруда РФ Константин Абрамов, выступая на сессии «Люди будущего. Какой будет креативная экономика поколения "альфа"?» в рамках «Российской креативной недели».

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«На первом месте, безусловно, крепкая семья. И вот здесь ценность дружбы для детей наших становится действительно тоже на первом месте. 73% говорят о том, что и крепкая семья и дружба являются главными ключевыми ценностями. Для этих молодых людей добро и справедливость — 62% на третьем месте. Взаимопомощь и взаимоуважение — 54%; жизнь, достоинство — 47, мечта — 45%», — отметил Абрамов, комментируя итоги совместного с Движением первых исследования.

Он уточнил, что ценность семьи разделяют абсолютное большинство россиян, однако среди участников Движения первых этот показатель достигает 77%, что демонстрирует значимость системной воспитательной работы. При этом жизненные планы подростков органично сочетают личную самореализацию и традиционные ориентиры: 56% планируют заниматься любимым делом, 55% — сделать карьеру, 46% — создать счастливую семью и воспитать детей, рассказал Абрамов.

Эксперт также отметил, что представители поколения «альфа» разделяют ценности неравнодушия и взаимопомощи. 74% считают, что оказать помощь тому, кто в ней нуждается прямо сейчас, даже незнакомому человеку, — благородный поступок, ради него можно отложить свои сиюминутные дела.

Комбинированный опрос проведен с 11 по 13 ноября 2025 года. Выборка составила 1,2 тыс. респондентов в возрасте 6-10, 11-13 и 14-18 лет из 73 регионов РФ во всех федеральных округах. Использовались формализованные онлайн-интервью (14-18 лет) и личные очные опросы (6-13 лет).